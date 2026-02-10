¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉðÂ¢Âç³Ø¡ÛÂè80²ó ¸ø³«¹ÖºÂ ¸½ÂåÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡½ ³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á ¡½
ÉðÂ¢Âç³Ø¡ÊÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è¡¿³ØÄ¹ ¹â¶¶ÆÁ¹Ô¡Ë¤Ï¡¢ËÜ³Ø¤Î¶µ¼ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¹Ö»Õ¿Ø¤Ë¤è¤ëÂè80²ó¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡½³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡½¡×¤ò4Æü¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£Âè1²ó¤Ç¤Ï¼Ò²ñ³ØÉô¤Î¿â¸«Íµ»Ò¶µ¼ø¡¢Âè2²ó¤Ç¤Ï¼Ò²ñ³ØÉô¤ÎÆÑÊÆÃÏ¤Ê¤ÄÈÁ½Ú¶µ¼ø¡¢Âè3²ó¤Ç¤ÏÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÉíÂ°¼Ò²ñÄ´ºº¡¦¥Ç¡¼¥¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¸ÕÃæÌÒÆÁ½õ¶µ¡¢Âè4²ó¤Ç¤ÏÃæ±ûÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô¤Î¿¹¤¤¤Å¤ß½Ú¶µ¼ø¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¹ÖºÂ³µÍ×
¡¦²ñ¾ì¡§ÉðÂ¢Âç³Ø 1¹æ´ÛÃÏ²¼1³¬1002¶µ¼¼¡¡¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¼õ¹Ö¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Æü»þ¡§[Á´4²ó] 10:00¡Á12:00
¡ÚÂè1²ó¡Û 3·î2Æü¡Ê·î¡Ë
¡ÖÆüËÜ¤Î³ØÎÏ³Êº¹¤ÎÆÃÄ§¤È¹½Â¤¡½¹ñºÝÈæ³Ó¤«¤é¤Î¼¨º¶¡½¡×
¡¡¹Ö»Õ¡§¿â¸«Íµ»Ò ¡Ò¼Ò²ñ³ØÉô¶µ¼ø¡Ó
¡ÚÂè2²ó¡Û 3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡Ö²ÈÂ²¤Î¤«¤«¤ï¤ê¤È¶µ°é³Êº¹¡½¿Æ¤ä¤¤ç¤¦¤À¤¤¤È¤Î´Ø·¸¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¡½¡×
¡¡¹Ö»Õ¡§ÆÑÊÆÃÏ¤Ê¤ÄÈÁ ¡Ò¼Ò²ñ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ó
¡ÚÂè3²ó¡Û 3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÀ¸³è»þ´Ö¤«¤é¤ß¤ë¶µ°é¤È¼Ò²ñ¡×
¡¡¹Ö»Õ¡§¸ÕÃæÌÒÆÁ ¡ÒÅìµþÂç³Ø¼Ò²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½êÉíÂ°¼Ò²ñÄ´ºº¡¦¥Ç¡¼¥¿¥¢¡¼¥«¥¤¥Ö¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼½õ¶µ¡Ó
¡ÚÂè4²ó¡Û 3·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¡ÖÃæ³Ø¼õ¸³¤Î¼ÂÁü¤È¡Ø¸ú²Ì¡Ù¤ò¥Ç¡¼¥¿¤ÇÆÉ¤ß²ò¤¯¡§¸øÎ©¡¦»äÎ©¤Î°ã¤¤¤È³Êº¹¤ò¹Í¤¨¤ë¡×
¡¡¹Ö»Õ¡§¿¹¤¤¤Å¤ß ¡ÒÃæ±ûÂç³Ø·ÐºÑ³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡Ó
¢£¤ª¿½¹þ¤ß
¡¦Äê°÷¡§250Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
¡¦»²²ÃÈñ¡§[Á´4²óÊ¬]
¡¡2,000±ß¡Ê°ìÈÌ¡Ë¡¢500±ß¡ÊÉðÂ¢Âç³Øºß³ØÀ¸ÉãÊì¡¢ÉðÂ¢³Ø±àÂ´¶ÈÀ¸¡Ë¡¢ÌµÎÁ¡Ê¹â¹»À¸¡¢ºß³ØÀ¸*¡Ë
*ºß³ØÀ¸¤È¤Ï¡¢ÉðÂ¢Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢²ÊÌÜÅùÍú½¤À¸¡¢¸¦½¤À¸¡¢ÎýÇÏ¶èÆÃÊÌÍú½¤À¸¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¿½¹þÊýË¡¡§2026Ç¯2·î23Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç
¡ÚPCÀìÍÑ¿½¤·¹þ¤ß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û¡¡
¡¡https://web.634.co.jp/
¡ÚFAX¡¢¥á¡¼¥ë¡¢Í¹Á÷¤Ë¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¡Û
¡¡¼¡¤Î¡¡Á¦¤òÌÀµ¤Î¤¦¤¨¡¢²¼µ¥¢¥É¥ì¥¹¡¦½»½ê¤ËÁ÷¿®¡ÊÍ¹Á÷¡Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Âè80²ó¸ø³«¹ÖºÂ¡Ö¸½ÂåÆüËÜ¤Î¶µ°é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡½³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¤È¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ø¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¡×
¢»áÌ¾¡Ê¥Õ¥ê¥¬¥Ê¡Ë¡¡£Í¹ÊØÈÖ¹æ¡¦½»½ê¡¡¤ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡¥FAXÈÖ¹æ¡Ê¤¢¤ëÊý¡Ë
¦¿½¹þ¶èÊ¬¡Ê°ìÈÌ¡¢ËÜ³Øºß³ØÀ¸ÉãÊì¡¢ËÜ³Ø±àÂ´¶ÈÀ¸¡¢ËÜ³Øºß³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¡Ë
¡¦¿½¹þÀè¡¦¤ªÌä¹ç¤»¡§ [ÉðÂ¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º] ¢¨¹ÖºÂÅöÆü¤Ï²ñ¾ìÂÐ±þ¤Î¤¿¤áÊÄ¼¼
¡¡¢©176-8533 ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶Ì¾å1-26-1¡ÊÉðÂ¢Âç³ØÆâ¡Ë
¡¡Tel¡§03-5984-3785
¡¡Fax¡§03-5984-3787
¡¡E-Mail¡§direct@634.co.jp
¡¡URL¡§https://web.634.co.jp/
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÉðÂ¢Âç³Ø¡¡¹ÊóÉô
ÁýÅÄ¡Ê¤Þ¤¹¤À¡Ë¡¦À¾¡Ê¤Ë¤·¡Ë
½»½ê¡§¢©176-8534¡¡ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶èË¶Ì¾å1-26-1
TEL¡§03-5984-3813
¥á¡¼¥ë¡§pubg-r@sec.musashi.ac.jp
