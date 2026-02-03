カバヤ食品株式会社は、Z・α世代の気持ちに寄り添い共感する“よわふわ食感”グミ『おとうふくん』から、『おとうふくん とっても…ピーンチ！味』を2月10日（火）より全国のローソンで先行発売しますので、お知らせします。

『おとうふくん』は、ちょっぴりかわいそうなキャラクター「おとうふくん」が描かれたパッケージと疲れた心にやさしく寄り添う“よわふわ食感”が特長で、日々頑張る中で生まれるちょっとした弱気な気持ちをシェアするグミです。『おとうふくん』では、グミの歯ごたえとキャラクターの特長に共通する“よわよわ"な世界観を表現するユニークなフレーバー名を採用。昨年9月に発売した「どうにもならなソーダ...味」に続き、今回は「とっても…ピーンチ！味」とし、パッケージ表面のキャッチーなイラストと裏面のストーリーで、桃太郎の一場面の中で「おとうふくん」がピンチに見舞われているシーンを表現しました。

『おとうふくん』は今後も、勉強･部活･仕事･恋愛などで皆さんが落ち込んだ時に、ネガティブな気持ちを一緒にクスっと笑い飛ばす、そんな癒しの存在として愛されるグミを目指します。

＜『おとうふくん ピーチ味』について＞

１．製品特長

■よわよわな「おとうふくん」のキャラクターを表現した“よわふわ食感”のやさしい噛み心地をエアレーション品質で実現※グミ生地に空気を含ませること■パッケージに描かれた守ってあげたくなる“よわよわ”なキャラクター「おとうふくん」とユニークなフレーバー名「とっても…ピーンチ！味」が噛み心地と相まって、落ち込んだ時の心に癒しを与えてくれる■裏面のデザインを表面の桃太郎の一場面に合わせた内容にし、「おとうふくん」のストーリーを表現

２．製品概要

製品名 ：おとうふくん とっても…ピーンチ！味種類別名称：グミキャンディ内容量 ：38g価格 ：オープン（ローソン各店舗では173円（税込））発売日 ：2026年2月10日（火）