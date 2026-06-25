花火大会やお祭りはもちろん、最近では温泉地の街歩きやカフェ巡りまで、浴衣を楽しむ場面は少しずつ広がってきているのは。株式会社NEXERはこのほど、キャバドレス・ミニドレス通販Tika（ティカ）と共同で、全国の男女1000人を対象に行った「浴衣が似合う芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】浴衣姿が上品・オシャレだと思う女性芸能人ランキング

「浴衣姿が上品・オシャレだと思う女性芸能人」を聞いたところ、第3位は「綾瀬はるか」（69票）だった。主な意見として「素敵なのが想像つく」（20代・男性）、「ニコニコ散策できそうだから」（30代・女性）、「どの色・柄でも着こなせそう」（40代・女性）、「なごみ系なので和装が似合う」（50代・女性）などがあった。



第2位は「有村架純 」（92票）がランクイン。「あざと可愛いから」（20代・女性）、「凛とした雰囲気があり、和装がよく似合うイメージがあるため」（40代・男性）、「清潔感があり、日本的な顔をした美人の人だと思うので」（40代・男性）などの声が寄せられた。



第1位は「北川景子」（97票）となった。主な理由として「クールビューティーだから」（20代・女性）、「顔立ちが整っていて、浴衣の上品さが引き立つから」（40代・女性）、「凛としているから、浴衣が似合う」（50代・女性）、「和服美人の典型だから」（50代・男性）などの声が寄せられた。



第4位は「新垣結衣」と「吉岡里帆」が35票で並んだ。



（よろず～ニュース調査班）