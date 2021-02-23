◆米大リーグ メッツ―カブス（２４日、米ニューヨーク＝シティフィールド）

メッツのカルロス・メンドサ監督（４６）が２４日（日本時間２５日）、千賀滉大投手（３２）をリリーフに配置転換することを明言した。地元局「ＳＮＹ」が本拠地・カブス戦前のインタビューをＳＮＳで公開した。

メジャー４年目の千賀は今季、開幕ローテ入りしたが、ここまで７登板で勝ち星なしの０勝６敗、防御率１０・０８。４月２６日（同２７日）の本拠地・ロッキーズ戦の登板後に腰椎の炎症のため４月２７日（同２８日）から負傷者リスト（ＩＬ）入りし、今月１６日（日本時間１７日）の敵地・レッズ戦で復帰も、復帰後２登板で０勝２敗、防御率１２・９１と復調の兆しが見えなかった。

２３日（同２４日）の本拠地・カブス戦でも、２回に一挙５点を失うなど３回２／３を投げ、３ランと２ランの２発もあって７失点と大乱調。試合後には「ストライクがなかなか取るのが難しい、そういうパフォーマンスだと厳しいのは自分でももちろん分かってますし。ただただ本当に自分が良くなることを考えるだけで、どこで投げるとかそういうのは、上の人たちに任せる。コミュニケーションを取りながらかなと思います」と心境を明かしていた。

メンドサ監督は「彼はブルペンに回る。私たちは今朝話をした。他のリリーフ陣と同じように、回またぎをすることもあるし、競った場面で投げることもあることもある。試合の展開による。彼の能力は分かっている。きのう（２３日）も初回には９８〜９９マイル（約１５８〜９キロ）を投げていた」と説明した。

千賀は２３年からメッツと５年総額７５００万ドル（約１０２億円＝契約時のレート）の契約を結んでソフトバンクから移籍。１年目の２３年には１２勝を挙げて新人王投票で２位、サイ・ヤング賞投票で７位に入る活躍を見せた。だが、２年目の２４年は故障に泣いてレギュラーシーズンは１登板のみ。昨季は７勝６敗、防御率３・０２で、メジャー４年目の今季は開幕から調子が上向かなかった。

千賀は、ソフトバンク時代にリリーフの経験があり、１３年には５１試合に登板して防御率２・４０だった。１４年の１９登板もすべてリリーフ。１５年から先発に転向し、１６年以降は全登板が先発だった。メジャーでもレギュラーシーズンの５９登板はすべてが先発。メジャーで唯一のリリーフ登板は、２４年のリーグ優勝決定シリーズ第６戦の敵地・ドジャース戦で、７回から８回途中まで１回３分の２を投げて、３安打３失点だった。

メッツはここまで３４勝４４敗の借金１０で、ナ・リーグ東地区最下位に沈む苦しいシーズンとなっている。