14:00 日銀「消費者物価のコア指標」

17:00 カジミール・スロバキア中銀総裁、経済予測公表

17:30 レーンECBチーフエコノミスト、欧州議会経済通貨委員会（ECON）出席

22:00 マックレム加中銀総裁、金融および経済について講演

22:55 ブイチッチECB副総裁、テイラー英中銀委員、バークレイズ主催金融政策会議出席

24日2:00 米2年債入札（690億ドル）

2:30 ディングラ英中銀委員、イベント「ブレグジットから10年」出席



世界経済フォーラム（WEF）夏季ダボス会議（中国大連、25日まで）

トランプ米大統領、ペンシルベニア州を訪問

米予備選（メリーランド、ニューヨーク、ユタ）

MSCI年次市場分類見直し



※予定は変更することがあります

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