齊藤京子、優秀な動物検疫職員役に 趣里主演『大空港』出演決定【コメントあり】
俳優・趣里が主演を務める7月23日スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜 後9：00）に、元日向坂46で俳優の齊藤京子が動物検疫職員役で出演することが発表された。
【写真】趣里、柳葉敏郎、松雪泰子ら『大空港』の豪華キャスト
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
趣里をはじめ、眞栄田郷敦、板垣李光人、そして柳葉敏郎、松雪泰子と豪華キャスト陣が続々と発表されていた本作。齊藤が演じるのは、「GATE24」に招集された動物検疫職員・遠藤のぞみ。今どきの若者の顔をのぞかせ、仕事にもやる気があるのかないのか…いまいち掴めない一方で、仕事は驚くほど早くて優秀。また圧倒的な情報収集力を携え、その緻密なリサーチ力と持ち前の冷静な判断力で、チームの縁の下の力持ちとして活躍する。
■齊藤京子（遠藤のぞみ・役）コメント
――オファーを受けた時のお気持ちをお聞かせください。
空港を舞台にした作品は私自身初めてだったので、とても新鮮で率直にうれしかったです。たくさんの人や想いが行き交う空港を舞台に、どんな物語が描かれるのだろうと、参加できることを楽しみに感じていました。
――脚本を読んだ感想を教えてください。
空港には本当にたくさんの人の想いやドラマがあるのだなと感じました。お仕事の面白さだけでなく、一つ一つの起こる事件が謎解きのようなものとなっており、脚本を読みながら驚きや勉強になることが多く、物語に引き込まれました。
――空港が舞台の物語となりますが、空港のお仕事についてどのように感じていますか？
脚本を読んで、空港はたくさんの方がそれぞれの場所で支えているからこそ成り立っていることを改めて知りました。普段何気なく利用していましたが、空港で働いている方々の努力や責任感に支えられているのだと感じ、とても尊敬の想いが大きくなりました。
――本作で演じられる遠藤のぞみにどのような印象を持ちましたか？
責任感が強くて自分の仕事に真っ直ぐ向き合っているキャラクターだなと思いました。頭が良くて仕事ができるけど、どこか今どきの若者感もあるので、そこも織り交ぜながらのお芝居はとても楽しみです。
――主演の趣里さんの印象や共演される上で楽しみにしていること教えてください。
趣里さんは以前からお芝居を拝見していて、どんな役でも自然にその人物として生きていらっしゃる印象があります。今回ご一緒できることが本当にうれしいですし、たくさん間近で学ばせていただきたいなと思っています。顔合わせでごあいさつをさせていただいた時、初めましてだったのですがとても優しくて、ますますご一緒できることが楽しみになりました。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
空港という特別な場所を舞台に、人と人との繋がりや、それぞれが抱える想いが描かれる素敵な作品になっています。見てくださる皆さまにも楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。
【写真】趣里、柳葉敏郎、松雪泰子ら『大空港』の豪華キャスト
本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、内閣官房直属のスペシャルユニット「GATE24」（Global Airport Task Enforcement）を結成。法律や制度、人情が激しく交錯する“日本の境界線（ボーダー）”で衝突しながらも最強の門番として覚醒していく姿を爽やかに描く、痛快空港エンターテインメントドラマ。
■齊藤京子（遠藤のぞみ・役）コメント
――オファーを受けた時のお気持ちをお聞かせください。
空港を舞台にした作品は私自身初めてだったので、とても新鮮で率直にうれしかったです。たくさんの人や想いが行き交う空港を舞台に、どんな物語が描かれるのだろうと、参加できることを楽しみに感じていました。
――脚本を読んだ感想を教えてください。
空港には本当にたくさんの人の想いやドラマがあるのだなと感じました。お仕事の面白さだけでなく、一つ一つの起こる事件が謎解きのようなものとなっており、脚本を読みながら驚きや勉強になることが多く、物語に引き込まれました。
――空港が舞台の物語となりますが、空港のお仕事についてどのように感じていますか？
脚本を読んで、空港はたくさんの方がそれぞれの場所で支えているからこそ成り立っていることを改めて知りました。普段何気なく利用していましたが、空港で働いている方々の努力や責任感に支えられているのだと感じ、とても尊敬の想いが大きくなりました。
――本作で演じられる遠藤のぞみにどのような印象を持ちましたか？
責任感が強くて自分の仕事に真っ直ぐ向き合っているキャラクターだなと思いました。頭が良くて仕事ができるけど、どこか今どきの若者感もあるので、そこも織り交ぜながらのお芝居はとても楽しみです。
――主演の趣里さんの印象や共演される上で楽しみにしていること教えてください。
趣里さんは以前からお芝居を拝見していて、どんな役でも自然にその人物として生きていらっしゃる印象があります。今回ご一緒できることが本当にうれしいですし、たくさん間近で学ばせていただきたいなと思っています。顔合わせでごあいさつをさせていただいた時、初めましてだったのですがとても優しくて、ますますご一緒できることが楽しみになりました。
――視聴者の皆さまへメッセージをお願いします。
空港という特別な場所を舞台に、人と人との繋がりや、それぞれが抱える想いが描かれる素敵な作品になっています。見てくださる皆さまにも楽しんでいただけるよう精一杯頑張りますので、ぜひ放送を楽しみにしていてください。