JR東海がプレスリリースを発表しました。

【映像】JR東海のプレスリリース

「東海道新幹線で『当日出発・翌朝到着』の特別列車『東海道ルミエールエクスプレス』 を運行します！

夏のご旅行やレジャーシーズンにおける様々なご利用ニーズにお応えするため、東海道新幹線で 『当日出発・翌朝到着』の特別列車『東海道ルミエールエクスプレス』を初めて運行します！

22時台に首都圏を出発し、始発列車の到着時刻より早く関西圏に到着できるため、旅行先での滞在時間をより長く確保いただけます。

また、途中、岐阜羽島駅で停車し、翌朝まで車内でお過ごしいただくという、普段のご利用とは異なる体験もお楽しみいただけます。

●『東海道ルミエールエクスプレス』概要

【日程・乗降駅】

出発日: 2026年8月8日（土）

（乗車駅）東京駅、品川駅、新横浜駅

※品川駅、新横浜駅では降車できません。

到着日 2026年8月9日（日）

（降車駅）京都駅 新大阪駅

※京都駅では乗車できません。

【行程】

乗車

8月8日（土）

東京発 22:00

品川発 22:07

新横浜発 22:18

※岐阜羽島駅に停車します

降車

8月9日（日）

京都着 6:44

新大阪着 6:59

【東海道ルミエールエクスプレスの由来】

ルミエールはフランス語で『光』を意味します。

翌朝から目的地での時間を有効にお使いいただけるという今回の特別列車の特徴を、『朝の光』と『新しい一日の始まり』をイメージできる言葉で表現しています。

【販売方法】

・7月3日（金）14時よりJR東海ツアーズの申込みサイトで販売を予定しています。

・旅行代金は、東京発→新大阪着 (普通車指定席) のおとな1名様のご利用で、『15,000円 （税込み）』を予定しています。

普通車のほかグリーン車の商品や、こども用の商品の販売も予定しています。

【注意事項】

24時から翌朝6時頃までの約6時間は岐阜羽島駅に停車します。

岐阜羽島駅到着後と発車前に30分程度、新幹線のドアを開けます。

係員のご案内のもと、改札内の自動販売機、喫煙所のみご利用いただけます。

その他の駅の設備はご利用いただけません。また、改札外に出ることはできません。

※岐阜羽島駅の売店や車内販売の営業は行いません。自動販売機が売り切れとなる場合がありますので、お飲み物等はあらかじめ乗車前にお買い求めください。

・グリーン車にご乗車いただいても『東海道新幹線モバイルオーダーサービス』はご利用いただけません。また、おしぼりは提供いたしません。

・岐阜羽島駅では、停車中の時間帯に、線路・設備等の保守作業を実施しています。作業に伴う音や振動等が車内まで届く可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

・列車内はデッキ・トイレを含めすべて禁煙です。

・室内灯は常時点灯します。

・時間を限定してメディアが取材を行う可能性があります。その際写真・映像等に映り込む可能性がありますので、あらかじめご了承ください」

（『ABEMA NEWS』より）