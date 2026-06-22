２２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比４９３円８４銭（０・９５％）高の５万２５１４円８６銭だった。

２営業日ぶりに上昇し、最高値を更新した。３３３銘柄のうち、約６割にあたる１９５銘柄が値上がりした。

日経平均株価（２２５種）の終値は、１１０３円９０銭（１・５５％）高の７万２３５３円９６銭だった。最高値の更新は６営業日連続で、初めて７万２０００円台に乗せた。

政府による「戦略１７分野」への総額３７０兆円超規模の官民投資の内容が判明し、投資拡大が見込まれるＡＩ（人工知能）や半導体関連株を中心に買われた。東証プライム銘柄の約半数が値上がりした。

読売３３３の構成銘柄の上昇率は、電線大手のフジクラ（１９・３８％）が最も大きく、Ｊ・フロントリテイリング（１５・９０％）、ＪＸ金属（１２・３９％）と続いた。

下落率は、太陽誘電（９・１４％）、東京電力ホールディングス（７・１０％）、京王電鉄（３・２５％）の順に大きかった。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は５０・０９ポイント（１・２４％）高い４０９５・０５と、最高値を更新した。