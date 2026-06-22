浅野ゆう子＆中山忍、豪華客船旅の様子を公開 浅野は「旦那様との意外すぎる馴れ初め」告白へ
俳優・浅野ゆう子と中山忍が、きょう22日放送のBS10『あこがれの絶景クルーズ旅』（毎週月曜 後7：00）に登場する。
【写真】浅野ゆう子＆中山忍、豪華客船で旅する様子
2人は20年ほど前の共演をきっかけに知り合い、以来プライベートでも食事や観劇を共にするなど、大の仲良し。「出会って20年」を祝う記念旅行として、あこがれの豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船し、大海原を巡る極上のクルーズ旅へ出発する。6月22日をはじめ、29日、7月6日・13日の4週にわたり放送。
出航まで、寄港地である沖縄・那覇を2人が大満喫。青い海を見下ろす絶景の神社「波上宮」で参拝した後は、築75年の赤瓦の古民家へ。4時間半煮込んだトロトロのお肉が乗った、沖縄ならではの至極の一杯を楽しむ。
MSCベリッシマの船内では、ラグジュアリーな非日常空間を体験する。世界チャンピオンが手がける極上スイーツを堪能し、限られた宿泊者のみが足を踏み入れることを許される場所「MSCヨットクラブ」へ潜入する。
夜は華やかにドレスアップして、本格的な地中海料理を満喫。極上の空間でディナーを味わううちに、話題は浅野の「旦那様との意外すぎる馴れ初め」へ。若かりし頃に直面した芸能界の厳しさなど、出会って20年の大親友だからこそ話せる、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。
【写真】浅野ゆう子＆中山忍、豪華客船で旅する様子
2人は20年ほど前の共演をきっかけに知り合い、以来プライベートでも食事や観劇を共にするなど、大の仲良し。「出会って20年」を祝う記念旅行として、あこがれの豪華客船「MSCベリッシマ」に乗船し、大海原を巡る極上のクルーズ旅へ出発する。6月22日をはじめ、29日、7月6日・13日の4週にわたり放送。
MSCベリッシマの船内では、ラグジュアリーな非日常空間を体験する。世界チャンピオンが手がける極上スイーツを堪能し、限られた宿泊者のみが足を踏み入れることを許される場所「MSCヨットクラブ」へ潜入する。
夜は華やかにドレスアップして、本格的な地中海料理を満喫。極上の空間でディナーを味わううちに、話題は浅野の「旦那様との意外すぎる馴れ初め」へ。若かりし頃に直面した芸能界の厳しさなど、出会って20年の大親友だからこそ話せる、ここでしか聞けない本音トークを繰り広げる。