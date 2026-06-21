【超ときめき♡宣伝部】日焼けなんて怖くない！坂井仁香と紹介する「＋αなレジャーアイテム」10選
今年の夏は海や屋外プールをとことん満喫したい！だけど、日焼けが心配...ってコ集合！そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、思う存分水着を楽しめる「レジャーアイテム」をご紹介します。NOT日焼けなアイテムの数々をぜひチェックしてみて♡
＋αなレジャーアイテム
日焼けなんて怖くない！
思い切り楽しむ！と思っていてもやっぱり日焼けのことは気になっちゃう。そこで日焼けを気にせずに水着を楽しめる、とっておきのアイテム集めてみました♡
Cordinate おちゃめなギンガムに強めサングラスでぎゃるみをプラス
お目立ちな白サングラスで海外ガール風のこなれ感を演出。
Item ラッシュガード
【a】UVカットラッシュガード 2,990円／UNIQLO
▶︎乙女チックなピンクが可愛い。
【b】フリルラッシュガード 9,900円／RESEXXY
▶︎ドット柄が甘さたっぷり。
Item アームウォーマー
【c】ラインアームウォーマー 3,960円／SNIDEL
▶︎脱おダサなラインとリボン。
【d】フリルつきアームウォーマー 1,980円／dazzlin
▶︎手元にあしらわれたフリルでガーリー仕様に。
Item サングラス
【e】シェルサングラス 4,950円／fruits de mer（フリド メール）
▶︎海っぽさが可愛い貝がらモチーフ。
【f】セルフレームサングラス 16,800円／カリン（H3Oファッションビュロー）
▶︎自然とこなれるしゃれカラー。
Item 帽子＆サンバイザー
【g】スカーフつきキャップ 7,920円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）
▶︎大胆な日避けもピンクで可愛さを死守。
【h】サンバイザー 35,200円／ブランク（H3Oファッションビュロー）
▶︎ナードな花柄が懐かわ♡
【i】ハット 6,930円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）
▶︎夏気分上がるミントグリーン。
INFORMATION
SINGLE『どりーむじゃんぼ！』
2026年5月20日(水)発売
5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡
坂井仁香
さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。
撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）
Ray編集部 エディター 天井玖瑠海