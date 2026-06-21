【超ときめき♡宣伝部】日焼けなんて怖くない！坂井仁香と紹介する「＋αなレジャーアイテム」10選

今年の夏は海や屋外プールをとことん満喫したい！だけど、日焼けが心配...ってコ集合！そこで今回は、超ときめき♡宣伝部・坂井仁香さんとともに、思う存分水着を楽しめる「レジャーアイテム」をご紹介します。NOT日焼けなアイテムの数々をぜひチェックしてみて♡

＋αなレジャーアイテム 日焼けなんて怖くない！ 思い切り楽しむ！と思っていてもやっぱり日焼けのことは気になっちゃう。そこで日焼けを気にせずに水着を楽しめる、とっておきのアイテム集めてみました♡

Cordinate おちゃめなギンガムに強めサングラスでぎゃるみをプラス お目立ちな白サングラスで海外ガール風のこなれ感を演出。 ギンガムオフショルビキニトップ（ビキニパンツつき）27,500円／SOFIA（フリド メール）ショートパンツ 8,690円／TINA:JOJUN サングラス 2,970円／Mili affinity ネックレス 14,300円／les bon bon（フーブス）

Item ラッシュガード 【a】UVカットラッシュガード 2,990円／UNIQLO

▶︎乙女チックなピンクが可愛い。 【b】フリルラッシュガード 9,900円／RESEXXY

▶︎ドット柄が甘さたっぷり。

Item アームウォーマー 【c】ラインアームウォーマー 3,960円／SNIDEL

▶︎脱おダサなラインとリボン。 【d】フリルつきアームウォーマー 1,980円／dazzlin

▶︎手元にあしらわれたフリルでガーリー仕様に。

Item サングラス 【e】シェルサングラス 4,950円／fruits de mer（フリド メール）

▶︎海っぽさが可愛い貝がらモチーフ。 【f】セルフレームサングラス 16,800円／カリン（H3Oファッションビュロー）

▶︎自然とこなれるしゃれカラー。

Item 帽子＆サンバイザー 【g】スカーフつきキャップ 7,920円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）

▶︎大胆な日避けもピンクで可愛さを死守。 【h】サンバイザー 35,200円／ブランク（H3Oファッションビュロー）

▶︎ナードな花柄が懐かわ♡ 【i】ハット 6,930円／OVERRIDE（OVERRIDE 神宮前）

▶︎夏気分上がるミントグリーン。

INFORMATION SINGLE『どりーむじゃんぼ！』 2026年5月20日(水)発売 5人体制で初楽曲となる『どりーむじゃんぼ！』を収録。明るくポップな表題曲はTV番組で披露されすぐに話題に♡ 通常盤 3,600円／エイベックス・ミュージック・クリエイティヴ PROFILE 坂井仁香 さかい・ひとか●2001年7月25日生まれ、神奈川県出身。2012年にデビュー後、2015年より超ときめき♡宣伝部のメンバーとして活動中。メンバーカラーは超♡ときめきレッド。 撮影／葛川栄蔵（hannah）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／永樂結菜（Lila）

Ray編集部 エディター 天井玖瑠海