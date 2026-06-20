メイベリン ニューヨークのパウダーが進化♡毛穴レス肌を叶える新ルースパウダー発売

汗や皮脂によるメイク崩れが気になる夏。そんな季節に頼れる新アイテムが、メイベリン ニューヨークから登場します。2026年8月1日（土）に発売される「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」は、フィットミーシリーズならではの崩れにくさに加え、透明感のある仕上がりまで叶えてくれるルースパウダー。肌悩みやなりたい印象に合わせて選べる4色展開で、毎日のメイクをより快適にサポートしてくれます♪

テカリを防ぎながら美しい仕上がりをキープ

価格：各1,892円（税込）

フェイスパウダー選びで多くの人が重視するのが、皮脂による崩れを防ぐ機能と自然な仕上がりの両立です。

「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」は、油分吸収材と保湿成分をバランスよく配合。肌表面はさらさらに整えながらも、粉っぽさや厚塗り感を感じにくい仕上がりを実現しています。

さらに、独自の六角構造パウダーが光を多方向に反射し、毛穴や色ムラを自然にカバー。毛穴ぼかし成分*2を約97％配合しているため、気になる毛穴をふんわり目立ちにくく見せてくれます。

夏場のメイク崩れやテカリ対策はもちろん、長時間きれいな肌印象をキープしたい方にもぴったりです。

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“ゼロ粉感”で肌になじむ快適な使用感

ルースパウダーは乾燥や粉浮きが気になるという方も少なくありません。

今回の新作は、スクワランを含む複数の保湿成分*5を配合。しっとりとした質感で肌になじみながら、触れるとさらさらな仕上がりを実現しています。

きめ細かな粒子が肌に均一に広がり、重たさを感じさせないナチュラルな美肌を演出。メイク直しにも使いやすく、季節を問わず活躍してくれそうです。

また、フィットミーシリーズらしい肌なじみの良さも魅力。ベースメイクの仕上げに重ねても厚塗り感が出にくく、透明感のある印象へ導きます。*1

肌悩みに合わせて選べる全4色展開

「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」は、なりたい肌印象に合わせて選べる4色展開です。

ブルーは透明感を演出したい方に、ピンクはほんのり血色感をプラスしたい方におすすめ。

トランスルーセントは自然な透明感を求める方に、ベージュは肌になじみやすくナチュラルな仕上がりを目指す方にぴったりです。

発売日：2026年8月1日（土）

カラー：ブルー（アイシーブルー）／ピンク（ベビーピンク）／トランスルーセント／ベージュ（ヌードベージュ）

*1 メイクアップ効果による。

*2 メイクアップ成分。

*3 メイベリン ニューヨーク調べ。個人差があります。

*4 オクテニルコハク酸デンプンAl、合成フルオロフロゴバイト

*5 スクワラン、トリ（カプリル酸／カプリン酸）グリセリル

*6 すべての方にニキビのもと（コメド）ができないわけではありません。

*7 すべての方にアレルギーが起きないわけではありません。

この夏はさらさら透明感肌を目指して

暑さや湿気でメイク崩れが気になる季節こそ、仕上げのパウダー選びが重要です。

「メイベリン フィットミー ルースセッティング パウダー」は、皮脂やテカリを抑えながらも自然な透明感と毛穴レスな印象を演出してくれる注目アイテム。

肌質や好みに合わせて選べる4色展開なので、自分にぴったりのカラーを見つけてみてください♡毎日のベースメイクをワンランクアップさせてくれる心強い存在になりそうです。