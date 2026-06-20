約300kcalのLOCALO Noodleに新作トムヤムクンが登場

美容や健康を意識しながらも、美味しいものは楽しみたい。そんな方に注目してほしいのが、低脂質・グルテンフリー・低GIを実現した「LOCALO Noodle（ロカロヌードル）」です。1食約300kcalでありながら、美味しさと満足感にもこだわっているのが特徴。今回、新商品として「バンコク屋台風トムヤムクンヌードル」が登場。実際にいただいた感想とともに、その魅力をご紹介します。

美味しさと満足感にこだわった“おきかえ麺”

LOCALO Noodleは、新潟の皇室献上品「へぎそば」にルーツを持つ蕎麦粉と布海苔から作られた特別な麺です。

1食約300kcalでありながら、美味しさと満足感にもこだわって開発されています。

ヘルシーな食事は我慢が必要と思われがちですが、LOCALO Noodleは味わいにも配慮されているのが魅力。美味しさとボディケアを両立したい方にも取り入れやすい商品です。

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海老出汁とレモングラスが香る新作トムヤムクンヌードル

新登場の「バンコク屋台風トムヤムクンヌードル」は、海老出汁の旨みとレモングラスの爽やかな香りが特徴。トムヤムクンらしい酸味と辛味が楽しめる、これからの季節にもぴったりの一品です。

調理はとても簡単で、麺を茹でてスープを電子レンジで温めるだけ。手軽に作れるのに本格的な味わいを楽しめるのも嬉しいポイントです。

実際にいただいてみると、ピリッとした辛みがありながらも濃厚で、思わずスープまで飲みたくなるようなコクのある味わいでした。

今回はパクチーやゆで卵、しめじをプラスしてアレンジ。特にパクチーの爽やかな香りがスープによく合い、自宅で楽しむ一杯がぐっと本格的な印象に仕上がりました。

また、サラダチキンを追加しようと思っていたのですが、もともと入っている肉団子が想像以上にしっかりとボリュームもあり、これだけでも十分な満足感がありました。

食通さんはもちろん、美味しさとボディケアを両立したい方にもおすすめしたい一品です。

豊富なラインナップも魅力

LOCALO Noodleには、トムヤムクン以外にもさまざまなラインナップが用意されています。

今回いただいたセットには、明太クリームパスタ、トリュフクリームパスタ、ビスクつけそば、絶品ピリ辛まぜそば等も含まれていました。

さらに、人気ラーメン店「琥珀」とコラボした「しじみ香る金色塩ラーメン」も展開されています。

実際に白湯ラーメンもいただきましたが、普段ラーメン好きの男性からも好評で、満足感のある味わいが印象的でした。気分や好みに合わせて選べるのもLOCALO Noodleの魅力のひとつ。

美味しさを我慢するのではなく、楽しみながらボディケアを続けたい方は、ぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。