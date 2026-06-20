レスポートサックとアーバンリサーチの初の別注コレクション「LeSportsac EXCLUSIVE COLLECTION for URBAN RESEARCH」予約開始
1974年にニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」とアーバンリサーチの初の別注コレクションの7月中旬の発売に先駆け、6月19日より予約を開始しました。
■洋服を選ばず、向かう先も選ばない別注コレクション
LeSportsacは、1974年にアメリカ・ニューヨークで誕生。セーリング（ヨット）の際に使用される耐久性の高い素材に着目し、軽量で多目的に使えるバッグを作ったのがルーツにあることから、軽量で耐久性に優れたリップストップナイロン素材と、豊富なプリントデザインが世界中で愛されています。
今回のアーバンリサーチとの別注では、ソリッドカラーにラインでアクセントをきかせた「Spectator Collection」をベースに4種類のバッグとポーチを展開。
カラーは、ブラックとホワイトのモノトーンのカラーとビスケットベージュに黒を効かせたカラーの2色展開で、アーバンリサーチらしい大人なバッグに仕上げました。
また裏地の色やショルダーベルトの長さなど、バッグそれぞれにこだわりの別注ポイントもあります。洋服を選ばず、向かう先も選ばず使えるLeSportsacのエクスクルーシブコレクションにぜひ、注目してみてはいかがでしょうか。
■LINE UP
別注DELUXE MED WEEKENDER
price：23,650円
color：BLACK / B BEIGE
https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220157/
別注MINI DUFFLE CROSSBODY
price：16,500円
color：BLACK / B BEIGE
https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220156/?goods=070CU26310-22201560050099
別注LARGE EMERALD TOTE
price：13,200円
color：BLACK / B BEIGE
https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220155/
別注3ZIP COSMETIC
price：4,620円
color：BLACK / B BEIGE
https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2260154/?goods=070CU26310-22601540050099
旅を感じるLeSportsacの別注バッグ。サマーバケーションに入るこれからの時期にぜひ、チェックしてみては？
◇販売概要
【予約開始日】
2026年6月19日
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
【発売日予定】
2026年7月17日
【販売店舗】
URBAN RESEARCH 各店
URBAN RESEARCH Store 一部店舗
URBAN RESEARCH ONLINE STORE
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