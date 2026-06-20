レスポートサックとアーバンリサーチの初の別注コレクション「LeSportsac EXCLUSIVE COLLECTION for URBAN RESEARCH」予約開始

1974年にニューヨークで誕生したバッグブランド「LeSportsac（レスポートサック）」とアーバンリサーチの初の別注コレクションの7月中旬の発売に先駆け、6月19日より予約を開始しました。

■洋服を選ばず、向かう先も選ばない別注コレクション

LeSportsacは、1974年にアメリカ・ニューヨークで誕生。セーリング（ヨット）の際に使用される耐久性の高い素材に着目し、軽量で多目的に使えるバッグを作ったのがルーツにあることから、軽量で耐久性に優れたリップストップナイロン素材と、豊富なプリントデザインが世界中で愛されています。

今回のアーバンリサーチとの別注では、ソリッドカラーにラインでアクセントをきかせた「Spectator Collection」をベースに4種類のバッグとポーチを展開。

カラーは、ブラックとホワイトのモノトーンのカラーとビスケットベージュに黒を効かせたカラーの2色展開で、アーバンリサーチらしい大人なバッグに仕上げました。

また裏地の色やショルダーベルトの長さなど、バッグそれぞれにこだわりの別注ポイントもあります。洋服を選ばず、向かう先も選ばず使えるLeSportsacのエクスクルーシブコレクションにぜひ、注目してみてはいかがでしょうか。

■LINE UP

別注DELUXE MED WEEKENDER

price：23,650円

color：BLACK / B BEIGE

https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220157/

別注MINI DUFFLE CROSSBODY

price：16,500円

color：BLACK / B BEIGE

https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220156/?goods=070CU26310-22201560050099

別注LARGE EMERALD TOTE

price：13,200円

color：BLACK / B BEIGE

https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2220155/

別注3ZIP COSMETIC

price：4,620円

color：BLACK / B BEIGE

https://www.urban-research.jp/shop/g/gCU26310-2260154/?goods=070CU26310-22601540050099

旅を感じるLeSportsacの別注バッグ。サマーバケーションに入るこれからの時期にぜひ、チェックしてみては？

◇販売概要

【予約開始日】

2026年6月19日

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

【発売日予定】

2026年7月17日

【販売店舗】

URBAN RESEARCH 各店

URBAN RESEARCH Store 一部店舗

URBAN RESEARCH ONLINE STORE

（エボル）