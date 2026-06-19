お笑いコンビ・にゃんこスターのアンゴラ村長が18日、自身のインスタグラムで公開した髪飾りが反響を呼んでいる。



【写真】アレンジもすごっ どアップ美肌の村長もすごっ

アンゴラ村長は「100均で見つけたシールにポテンシャルを感じて、色を補強したり自分で絵を描いたりしてヘアクリップにしてみました。」と記し、実際に自身の髪につけたショットを披露。アップの画角からは飾りに施された繊細なアレンジも見てとれる。



元になっているのは、世の小学生がシール交換に熱を帯びている今話題のデコシール。素材を生かしながらの工夫でハート型のかわいいデザインなど、一見すると宝石の指輪のよう。アンゴラ村長も「頭にシールつけてるみたいな楽しさがあります！」と気に入っている様子。



「いまたまのスタジオでつけてみたがそれは5,6枚目のようにこっそり付けている、、！」と続け、髪の両サイドにつけた姿もアップ。テレビ埼玉の県政広報番組「いまドキッ！埼玉」でも着用したことも明かし、「よかったら今度のテレ玉の土曜あさ8:30でご確認を、、 やっぱりチープに写っているのだろうか、、」と結んだ。



なかなかの出来映えに、SNSには「あらら～カワヨ」「なかなか、似合ってる」「筆のタッチ微妙に違うだけで世界変わる感じ」「村長～♡ 可愛すぎる」「大人メイクで良いね」「どこの女優さんかと思った」など、ファンからコメントが寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）