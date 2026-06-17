「キャディをしながらずっと勉強」 後藤あいが“瀬令奈塾”で学んだ匠の技
＜日本女子アマチュア選手権 Presented by カープレミア 初日◇16日◇北海道ブルックスカントリークラブ（北海道）◇6578ヤード・パー72＞17歳の後藤あい（松蔭高3年）にとって、先週は刺激と学びに満ちた一週間になった。「アプローチのいいイメージがすごく出てきて。それは今までにない感覚でした」。この経験が3アンダー・4位タイと上位で滑り出した、初日のラウンドにつながっている。
【写真】ドラコン女王・後藤あい 277ヤード超のインパクトがエグイ
「宮里藍 サントリーレディス」での役割は、選手ではなく青木瀬令奈のキャディだった。普段、青木のバッグを担ぐ大西翔太コーチが、体調不良により急きょ離脱。そこでコースから車で約30分の神戸市内に住む後藤に“依頼”が来た。「初めて」のキャディという仕事。だが、収穫は大きかった。「青木さんは先生というか、いいアドバイスがもらえました。ロープ内で（青木のプレーを）見ることはすごくよかった。ショートゲームがすごく上手ですし、キャディをしながらずっと勉強していました」それをすぐさま、自分のイメージへと昇華させる能力もすごいが、貴重な時間の効果は大きい。初日のラウンド前などには、“先生”からLINEで応援のスタンプも送られてきている。女子アマチュアゴルファー日本一の称号へ、技術面、精神面ともに背中を押してくれる“お姉さん”だ。北海道ブルックスCCは、今回、初めて回る。ここはフェアウェイが狭く、飛ばし屋有利とは決して言えない。事実、前日の練習ラウンドの時には「向いていない」と感じていたことも明かす。それでも「アプローチでなんとかチャンスにつけたり、ショートゲームがすごくいい感じのままラウンドしていました」と、学びを即アウトプットし、スコアを作った。5番、6番と連続ボギーが先に来て「しんどいラウンドになるんじゃないかな」と、不安もよぎった一日。だが、それを8、9番の連続バーディで取り返すと、11番パー5では流れを決定的に変えるビッグプレーも生まれた。2打目がグリーン奥に飛び、バーディパットはカップまで15メートル。「2パットで抑えよう」という気持ちで放ったボールは、下りのフックラインに乗り、そのままカップインした。「まさか入ると思わなくて、そこでスイッチが入ったというか、余裕ができました」。この後はボギーもなく、14番、17番のバーディで上位に浮上。その狭いフェアウェイでドライバーが好調なのも大きい。北海道特有の洋芝も、「ターフを取り過ぎないよう、強く（ヘッドを）入れず。なるべくソフトなイメージで振ると、スピンもキレイに入る」と、攻略法を見出した。昨年10月には国内女子下部のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で史上7人目となるアマチュア優勝を達成。今年も「KKT杯バンテリンレディス」などレギュラーツアー3試合に出場し、すべて予選通過を果たしている。大会を主催する日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチーム（アマチュア日本代表）メンバーとして、そのユニフォームも着用。「空回りしないようにしています」と、これも背筋を正してくれる。2日目は午前組でプレーする。「朝だときょうよりも寒くなると思うので、そこに対応したい。あとはアンダーパーで回れるように」。昨年は8位ながらも、優勝した中澤瑠来（るな）に7打差をつけられた。また同年の「日本ジュニア選手権（女子15〜17歳の部）」も2位と惜敗。悔しい思いは、もういらない。今秋には、初めてのプロテスト受験も控えている。先輩から盗んだ技術を、ビッグタイトル獲得のためフルで投入する。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
背中で語る“瀬令奈塾”が開校 歴代覇者の青木瀬令奈が飛ばし屋アマ・後藤あいとタッグ結成して好発進
日本女子アマ 初日の結果
後藤あい プロフィール＆戦績
16歳の後藤あいがアマ史上初のドラコン女王戴冠 277.8ヤードかっ飛ばしギャラリー騒然！
“連続イーグル娘”長澤愛羅が乗り越えた思わぬ災難「バッグが…」 先週の偉業に大反響も
「宮里藍 サントリーレディス」での役割は、選手ではなく青木瀬令奈のキャディだった。普段、青木のバッグを担ぐ大西翔太コーチが、体調不良により急きょ離脱。そこでコースから車で約30分の神戸市内に住む後藤に“依頼”が来た。「初めて」のキャディという仕事。だが、収穫は大きかった。「青木さんは先生というか、いいアドバイスがもらえました。ロープ内で（青木のプレーを）見ることはすごくよかった。ショートゲームがすごく上手ですし、キャディをしながらずっと勉強していました」それをすぐさま、自分のイメージへと昇華させる能力もすごいが、貴重な時間の効果は大きい。初日のラウンド前などには、“先生”からLINEで応援のスタンプも送られてきている。女子アマチュアゴルファー日本一の称号へ、技術面、精神面ともに背中を押してくれる“お姉さん”だ。北海道ブルックスCCは、今回、初めて回る。ここはフェアウェイが狭く、飛ばし屋有利とは決して言えない。事実、前日の練習ラウンドの時には「向いていない」と感じていたことも明かす。それでも「アプローチでなんとかチャンスにつけたり、ショートゲームがすごくいい感じのままラウンドしていました」と、学びを即アウトプットし、スコアを作った。5番、6番と連続ボギーが先に来て「しんどいラウンドになるんじゃないかな」と、不安もよぎった一日。だが、それを8、9番の連続バーディで取り返すと、11番パー5では流れを決定的に変えるビッグプレーも生まれた。2打目がグリーン奥に飛び、バーディパットはカップまで15メートル。「2パットで抑えよう」という気持ちで放ったボールは、下りのフックラインに乗り、そのままカップインした。「まさか入ると思わなくて、そこでスイッチが入ったというか、余裕ができました」。この後はボギーもなく、14番、17番のバーディで上位に浮上。その狭いフェアウェイでドライバーが好調なのも大きい。北海道特有の洋芝も、「ターフを取り過ぎないよう、強く（ヘッドを）入れず。なるべくソフトなイメージで振ると、スピンもキレイに入る」と、攻略法を見出した。昨年10月には国内女子下部のステップ・アップ・ツアー「SkyレディスABC杯」で史上7人目となるアマチュア優勝を達成。今年も「KKT杯バンテリンレディス」などレギュラーツアー3試合に出場し、すべて予選通過を果たしている。大会を主催する日本ゴルフ協会（JGA）のナショナルチーム（アマチュア日本代表）メンバーとして、そのユニフォームも着用。「空回りしないようにしています」と、これも背筋を正してくれる。2日目は午前組でプレーする。「朝だときょうよりも寒くなると思うので、そこに対応したい。あとはアンダーパーで回れるように」。昨年は8位ながらも、優勝した中澤瑠来（るな）に7打差をつけられた。また同年の「日本ジュニア選手権（女子15〜17歳の部）」も2位と惜敗。悔しい思いは、もういらない。今秋には、初めてのプロテスト受験も控えている。先輩から盗んだ技術を、ビッグタイトル獲得のためフルで投入する。（文・間宮輝憲）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
背中で語る“瀬令奈塾”が開校 歴代覇者の青木瀬令奈が飛ばし屋アマ・後藤あいとタッグ結成して好発進
日本女子アマ 初日の結果
後藤あい プロフィール＆戦績
16歳の後藤あいがアマ史上初のドラコン女王戴冠 277.8ヤードかっ飛ばしギャラリー騒然！
“連続イーグル娘”長澤愛羅が乗り越えた思わぬ災難「バッグが…」 先週の偉業に大反響も