《新作》全制覇したいッ！【ファミマ】で「シュークリーム」が大集合だって♡
「絶品シュークリーム大集合！」キャンペーンを開催中の【ファミリーマート】。スイーツコーナーに、生地の食感やクリームの違いを楽しめるシュークリームが登場しています。今回はとくに注目したい「新食感シュークリーム」をピックアップしました。休憩時間のお供や頑張った自分へのご褒美として、思わず試したくなりそうな、魅力的なラインナップをご紹介します。
食感が気になりすぎるパッケージ
「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、思わず手に取ってみたくなりそうな名前が印象的な一品です。他にもシュークリームが展開されるなか、こちらはもっちりとした生地が特徴のよう。パッケージを見ただけでも、新感覚の生地とクリームが織りなす優しい甘さを想像してしまいます。
あふれ出しそうなミルククリーム
半分にカットした断面からは、隙間なくたっぷりと詰め込まれたミルククリームの様子が伺えます。ftnアンバサダーの@sujiemonさんは「コクのあるミルククリーム最高」と大絶賛！ 口に運ぶたびに柔らかな生地とミルクの甘みがとろけ合い、日々の疲れを優しく癒やしてくれるかも。
香ばしさが伝わる新作チョコシュー
続く「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、生地の香ばしさがパッケージ越しにも伝わってきそうなスイーツです。ザクッとしたクッキー生地の存在感が、売り場でもひときわ目を惹きそう。チョコレートのコクと香ばしいクッキー生地のハーモニーに、期待が高まります。
濃厚なチョコクリームがたっぷり！
生地の中には、色合いからも濃厚さが伝わってくるチョコクリームがたっぷり！ @sujiemonさんによると「ほろッと濃厚なチョコクリーム」とのことで、クッキー生地との相性も良さそう◎ ザクッとした歯ごたえの後に広がる奥深いカカオの風味が、少し贅沢なティータイムを演出してくれそうです。
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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。
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writer：内山 友里