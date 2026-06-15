《新作》全制覇したいッ！【ファミマ】で「シュークリーム」が大集合だって♡

「絶品シュークリーム大集合！」キャンペーンを開催中の【ファミリーマート】。スイーツコーナーに、生地の食感やクリームの違いを楽しめるシュークリームが登場しています。今回はとくに注目したい「新食感シュークリーム」をピックアップしました。休憩時間のお供や頑張った自分へのご褒美として、思わず試したくなりそうな、魅力的なラインナップをご紹介します。

食感が気になりすぎるパッケージ

「もちむにシュー（ミルククリーム）」は、思わず手に取ってみたくなりそうな名前が印象的な一品です。他にもシュークリームが展開されるなか、こちらはもっちりとした生地が特徴のよう。パッケージを見ただけでも、新感覚の生地とクリームが織りなす優しい甘さを想像してしまいます。

あふれ出しそうなミルククリーム

半分にカットした断面からは、隙間なくたっぷりと詰め込まれたミルククリームの様子が伺えます。ftnアンバサダーの@sujiemonさんは「コクのあるミルククリーム最高」と大絶賛！ 口に運ぶたびに柔らかな生地とミルクの甘みがとろけ合い、日々の疲れを優しく癒やしてくれるかも。

香ばしさが伝わる新作チョコシュー

続く「ザクほろシュー（チョコクリーム）」は、生地の香ばしさがパッケージ越しにも伝わってきそうなスイーツです。ザクッとしたクッキー生地の存在感が、売り場でもひときわ目を惹きそう。チョコレートのコクと香ばしいクッキー生地のハーモニーに、期待が高まります。

濃厚なチョコクリームがたっぷり！

生地の中には、色合いからも濃厚さが伝わってくるチョコクリームがたっぷり！ @sujiemonさんによると「ほろッと濃厚なチョコクリーム」とのことで、クッキー生地との相性も良さそう◎ ザクッとした歯ごたえの後に広がる奥深いカカオの風味が、少し贅沢なティータイムを演出してくれそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里