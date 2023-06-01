若林正恭、日向坂46・金村美玖の愛称「おすし」に愛あるイジリ
お笑いコンビ・オードリーの若林正恭が、13日深夜放送のニッポン放送『オードリーのオールナイトニッポン』（毎週土曜 深1：00）に出演。日向坂46・金村美玖の愛称「おすし」について言及する一幕があった。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
事の発端は、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めたこと。この日の放送でも、春日が「牛一発」とあいさつしていたが、番組の“古参ファン”である若林が「原型がなさすぎる。カスミンに戻してほしい」と話し、2人でのトークが盛り上がった。
その流れで、金村の「おすし」も「推すしかない」と、自身の好物である「お寿司」から由来していることが話題になり、若林が「春日がプロテイン、オレがもんじゃって呼ばれているようなもん（笑）」と愛あるイジリをみせていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。
【写真】200人と！サイン本お渡し会を行った若林正恭
事の発端は、同番組内での冒頭のあいさつについて、春日俊彰が「カスミン」から「牛一発」へと改めたこと。この日の放送でも、春日が「牛一発」とあいさつしていたが、番組の“古参ファン”である若林が「原型がなさすぎる。カスミンに戻してほしい」と話し、2人でのトークが盛り上がった。
その流れで、金村の「おすし」も「推すしかない」と、自身の好物である「お寿司」から由来していることが話題になり、若林が「春日がプロテイン、オレがもんじゃって呼ばれているようなもん（笑）」と愛あるイジリをみせていた。
番組の模様は、放送後1週間以内は「radiko」で聞くことができる。