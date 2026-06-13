爆速冷凍を実現する純チタン保冷剤がすごい！かさばる・重い・すぐ溶ける問題を解決してプラスチック製より頼り甲斐があるかも

まだ初夏だというのに、すでに30度超えしている地域もあるようです。いまからこれじゃあ、夏本番を迎えたとき、どうなってしまうのだろうか……!!

暑い季節に欠かせないのが保冷剤。お弁当の持ち歩きにはもちろん、アウトドアやスポーツ観戦にも重宝するけれど、「冷やし忘れ」「すぐ溶けた」「かさばるし重い」といった悩みも生じがち。

でもね、これらすべての悩みを解決してくれるハイスペックな保冷剤があるというんです。

【どんなアイテムなの？】

ニッポンの夏になくてはならない存在となった保冷剤ですが、一般的なプラスチックケースの保冷剤は熱伝導率が低く、芯まで凍らせるのに時間がかかります。それに、5時間ほどで溶けて冷却できなくなることが多いみたい。

こうした問題をまるっと解決してくれるのが「純チタン製保冷剤フロストチタンコアプレート」です。

プラスチックより圧倒的に熱伝導率が高い純チタンを外装に採用することで “冷却力” をパワーアップ。おまけに極薄＆超軽量で持ち運びにも便利なんだってッ!!

【ココがすごい！ 3つの特徴】

なんとも頼りになりそうな「純チタン製保冷剤フロストチタンコアプレート」にはこんな特徴があるのだそう。

■その1：爆速凍結

凍らせるのに時間がかかるプラスチックタイプに対して、本品は短時間で約-10℃付近まで急速冷却できる＋すぐに使える！ 冷やし忘れても「出発の1時間前」に冷凍庫へ入れるだけでOK。熱を素早く伝えるチタンを採用＋極薄設計によって、冷凍庫の冷気が内部の保冷剤に素早く伝わります。

■その2：持続力

0℃以下を約12時間キープすることで（！）朝から夜まで庫内の氷が溶けない状態を保ってくれます。より低い温度帯で冷やすことで、食材や飲み物をしっかりと冷やし、時間が経っても「まだ冷たい」を実現。

■その3：超薄型かつ軽量

厚さわずか10mmのスリム設計なので、クーラーボックスや冷凍庫の中でも場所を取りません。さらには、重量も270gと軽量なため、持ち運びもラクチン♪

それにね、こちらの保冷剤はチタン製なので、衝撃や劣化に強く長く使い続けられるのも嬉しいポイント。つまり……ハイスぺックなうえにコスパもいいってこと!!

【どこで買える？ 新たな夏の定番になりそう】

お値段は税込み1万3140円から。2026年6月29日22時までクラウドファンディングサイトMakuakeにて予約販売をおこなっています！

ひとつあるとかなり重宝しそうな「純チタン製保冷剤フロストチタンコアプレート」。レジャーだけでなく、普段の生活においても活躍してくれそうですし、新たな夏の定番として常備しておきたいものです。

参照元：Makuake、プレスリリース

執筆：田端あんじ (c)Pouch

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