ドラえもん好き必見！鎌倉半月の限定キャラメル味で夏のおやつ時間

世代を超えて愛される「鎌倉五郎本店」の人気銘菓「鎌倉半月」から、この夏だけの特別なスイーツ『ドラえもん半月 キャラメル味』が登場します。ウィンクをするドラえもんが描かれた可愛らしいおせんべいと、ふんわり軽やかなキャラメルクリームの組み合わせは、お子さまから大人まで楽しめる味わい♡さらに限定ステッカー付きの商品も用意されており、夏の思い出作りや手土産にもぴったりな注目スイーツです。

ドラえもんが彩る夢いっぱいの半月スイーツ

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

古都鎌倉・小町通りに本店を構える鎌倉五郎本店。代表銘菓「鎌倉半月」は累計販売3億枚を突破する人気商品として、多くのファンに親しまれています。

そんな鎌倉半月から誕生した『ドラえもん半月 キャラメル味』は、夏限定のスペシャルコラボレーション商品。

大きな半月型のおせんべいには、ウィンクをしたドラえもんが描かれ、見ているだけで笑顔になれるデザインに仕上がっています。

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香ばしく焼き上げたおせんべいは、ほんのりとした甘さが特徴。そこへキャラメル味のクリームをたっぷりサンドし、キャラメルキャンディチップを加えることで、じゃりじゃりとした食感も楽しめます。

軽やかな口あたりと優しい甘さで、暑い季節のおやつタイムにもぴったりです。

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個包装や限定ステッカーも見逃せない

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

商品の魅力は味わいだけではありません。個包装には、三日月の上でお昼寝をするドラえもんなど、可愛らしいイラストをデザイン。

絵柄は全3種類でランダムに封入されるため、どのデザインが入っているか開封する瞬間も楽しみのひとつです。

さらに8枚入にはオリジナルステッカーを1枚封入。キラリと輝く特別仕様で、手帳やスマートフォンケースに入れて楽しむのもおすすめです♪

※1箱にすべての絵柄が揃わない場合がございます。

※5枚入にオリジナルステッカーは入りません。

商品情報と販売概要

ドラえもん半月 キャラメル味

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

価格：5枚入 788円（税込）／8枚入 1,252円（税込）

『ドラえもん半月 キャラメル味』は、2026年7月1日（水）から8月末頃までの期間限定販売です。

販売店：鎌倉五郎本店 鎌倉小町通り本店／大丸東京店

※5枚入に包装紙がけはございません。

※8枚入は包装済みです。内箱にキャラクターのデザインは入っておりません。

※店舗により取り扱いの入り数が異なる場合がございます。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合がございます。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

※販売方法は変更になる場合がございます。最新情報はホームページにてご確認いただきますようお願いいたします。

©Fujiko-Pro, Shogakukan, TV-Asahi, Shin-ei, and ADK

なお、公式オンラインショップ「パクとモグ」をはじめ、楽天市場店、Yahoo!店、HANEDA Shopping店でも販売予定です。

受注期間中でも予定数に達し次第終了となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

夏限定の特別なおやつを楽しんで

ドラえもんの可愛らしさと鎌倉半月ならではの上品な味わいが出会った『ドラえもん半月 キャラメル味』。

見た目の楽しさはもちろん、香ばしいおせんべいとキャラメルクリームの絶妙なハーモニーも魅力です。限定ステッカー付きの8枚入はギフトにもぴったり。

家族や友人と一緒に楽しみながら、夏ならではの特別なおやつ時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♡