"元警官の癖"が、SNS上で大きな注目を集めている。「元警官の彼女 洗ったタッパー乾かす時押収物みたいに並べてて怖い」と、その模様を紹介したのはシーシャ店を経営するあきやま氏さん（@shishakiyama）。



【写真】まさに押収物を並べているあの光景！

ビニールシートの上に整然と並べられた数十個のタッパー。これらはフレーバーの容器として使われる、いたって健全な用途のものだが、このように置かれると、たしかに押収物を並べているあのシーンが浮かんでくる。



あきやま氏さんに話を聞いた。



――この光景をご覧になったご感想をお聞かせください。



あきやま氏さん：帰宅した瞬間「え、俺がいない間ガサ入れ来た！？」と本気で焦りました。シーシャって知らない人からしたら怪しいし、近所から通報でも入ったのかなって（笑）。



――これ以外にも元警官であることを感じさせる言動はあるのでしょうか？



あきやま氏さん：左折する時「今、歩行者いるからね」とか言ってきます。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



あきやま氏さん：本当に怖いと思って投稿したので、伸びた理由がわかりません（笑）。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「なんか洗い物やのに、並び方だけで『任意提出』に見えるの怖い」

「そもそも個人で持つタッパーの数じゃないだろ笑」

「ジップロックに物を入れてマジックで証拠品て書いておいてください。きっと彼女は喜びます」

「とはいえ、これが一番早く乾きそうだし、乾いたのもすぐ分かるから合理的ではあるよね」



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんには、このような職業ならではの癖はあるだろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）