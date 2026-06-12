「京都祇園 茅乃舎」開業、日本のだし文化の発信・体験拠点に
【女子旅プレス＝2026/06/12】茅乃舎より、日本の食文化やだし文化を五感で体験できる旗艦店「京都祇園 茅乃舎」がグランドオープン。限定商品や全国初の分店をお披露目した。
【写真】「京都祇園 茅乃舎」内部の様子
「京都祇園 茅乃舎」は、だしの文化を五感で体験できる新たな旗艦店。窓格子や一文字瓦、駒寄せといった建築要素を備えた一軒家で、伝統的な町家様式を踏襲。内観は東京銀座の店舗に引き続き、建築家の隈研吾氏がデザインを監修した。茅、木、石といった自然素材が持つ生の質感を取り入れた空間には、一歩足を踏み入れるとヒノキの香りが漂い、料理人の鮮やかな所作やだしの香りと一体になったもてなしの舞台が広がる。
1階は京都限定アイテムに加え、日常の一汁一菜を彩る器や道具を厳選した物販フロア。しば漬けや湯葉など京都らしい素材を活かした品々が並ぶ。お湯を注ぐだけで本格的な味わいを楽しめる「だし茶漬け」や「にゅうめん」など、自宅用にはもちろん、お土産にもぴったりなアイテムがラインナップされる。また、箸や漆器椀などの実用品から職人技が光る工藝品まで、日々の暮らしに寄り添う品々が並ぶ。
2階は、だしの魅力を深く、親しみやすく体験できるフロア。茅乃舎ブランドのルーツでもある福岡の「御料理茅乃舎」の「分店」として、料理人が自ら選んだ京都の食材と、だしが織りなす特別な味わいが提供される。昼はだしにこだわったうどん、夜は名物の十穀鍋を京風にアレンジした新メニュー「京十穀鍋」を味わえるほか、だしのワークショップも開催される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
所在地：京都市東山区祇園町南側570
営業時間：
1階（物販）11:00〜20:00
2階（飲食）ランチ11:30〜16:00（15:30 OS）、ディナー17:00〜21:30（20:00 OS）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「京都祇園 茅乃舎」内部の様子
◆日本の食文化を発信する新たな拠点「京都祇園 茅乃舎」
「京都祇園 茅乃舎」は、だしの文化を五感で体験できる新たな旗艦店。窓格子や一文字瓦、駒寄せといった建築要素を備えた一軒家で、伝統的な町家様式を踏襲。内観は東京銀座の店舗に引き続き、建築家の隈研吾氏がデザインを監修した。茅、木、石といった自然素材が持つ生の質感を取り入れた空間には、一歩足を踏み入れるとヒノキの香りが漂い、料理人の鮮やかな所作やだしの香りと一体になったもてなしの舞台が広がる。
◆2つのフロアでだしの文化に親しむ
1階は京都限定アイテムに加え、日常の一汁一菜を彩る器や道具を厳選した物販フロア。しば漬けや湯葉など京都らしい素材を活かした品々が並ぶ。お湯を注ぐだけで本格的な味わいを楽しめる「だし茶漬け」や「にゅうめん」など、自宅用にはもちろん、お土産にもぴったりなアイテムがラインナップされる。また、箸や漆器椀などの実用品から職人技が光る工藝品まで、日々の暮らしに寄り添う品々が並ぶ。
2階は、だしの魅力を深く、親しみやすく体験できるフロア。茅乃舎ブランドのルーツでもある福岡の「御料理茅乃舎」の「分店」として、料理人が自ら選んだ京都の食材と、だしが織りなす特別な味わいが提供される。昼はだしにこだわったうどん、夜は名物の十穀鍋を京風にアレンジした新メニュー「京十穀鍋」を味わえるほか、だしのワークショップも開催される。（女子旅プレス／modelpress編集部）
◆「京都祇園 茅乃舎」店舗概要
所在地：京都市東山区祇園町南側570
営業時間：
1階（物販）11:00〜20:00
2階（飲食）ランチ11:30〜16:00（15:30 OS）、ディナー17:00〜21:30（20:00 OS）
【Not Sponsored 記事】