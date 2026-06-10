Miu Miu Beauty×チャン・ウォニョンが実現♡新フレグランス「Miutine」に注目

Miu Miu Beauty（ミュウミュウ ビューティ）が、日本・韓国における新アンバサダーとしてIVEのチャン・ウォニョンを起用したことを発表しました。ファッションやビューティーシーンで絶大な影響力を持つ彼女は、自分らしさを自由に表現する現代女性の象徴的存在。さらに、ブランドの新たなウィメンズフレグランス「Miutine（ミューティン）」の顔としても注目を集めています。今回は、その魅力と新作フレグランスの詳細をご紹介します♡

チャン・ウォニョンがアンバサダーに就任

世界的人気を誇るK-POPグループIVEのメンバーとして活躍するチャン・ウォニョン。現在21歳の彼女は、音楽活動だけでなくファッションやビューティーの分野でも高い支持を集めています。

自信に満ちた存在感と、ナチュラルで肩の力が抜けたフェミニニティを持ち合わせる彼女は、多くの女性たちの憧れの的。

常に進化し続ける自己表現や、自分らしい美しさを追求する姿勢が、Miu Miu Beautyのブランドフィロソフィーと深く共鳴しています。

クラシックな上品さと遊び心、そして既成概念にとらわれない自由な発想。その絶妙なバランスを体現するウォニョンは、まさにMiu Miu Beautyの世界観を象徴する存在といえるでしょう。

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新フレグランス「Miutine」の魅力

今回、チャン・ウォニョンが象徴する存在となるのが、新たに登場したウィメンズフレグランス「Miutine（ミューティン）」です。

調香師ドミニク・ロピオンによって創作されたこの香りは、「誰かのためではなく、自分自身のために纏う香り」をコンセプトに誕生しました。

香りはクラシックなシプレーをベースにしながら、フルーティーさとグルマンノートを加えた独創的な構成。甘さと洗練が絶妙に共存する仕上がりとなっています。

トップノートでは、野生のストロベリー“マラ・デ・ボワ”を思わせるジューシーなアコードが広がり、フレッシュで明るい印象を演出。

続くミドルノートでは、ガーデニアアコードが優雅に香り立ち、透明感のある女性らしさを表現します。

そしてラストノートには、ブラウンシュガーアコードとバーボンバニラエクストラクトが重なり合い、深みのある甘さと魅惑的な余韻を残します。

トフィーカラーのマテラッセボトルも印象的で、インテリアとして飾りたくなるほどの美しいデザインです。

Miutine オードパルファム商品情報

価格：30mL14,300円／50mL：19,500円／100mL：26,200円

「Miutine オードパルファム」は、ライフスタイルや使用シーンに合わせて選べる3サイズ展開です。

自分自身の魅力を引き出してくれる香りとしてはもちろん、大切な方へのギフトにもぴったりなフレグランスです。

※メーカー希望小売価格

自分らしい美しさを香りで表現して

Miu Miu Beautyとチャン・ウォニョンの出会いは、「自分らしさを自由に楽しむ」という現代女性の価値観を象徴するニュースとなりました。

新作フレグランス「Miutine」は、甘さや可愛らしさだけではない、自立した女性らしさを感じさせる香り。毎日の気分を高めたいときや、自信を持ちたいシーンにそっと寄り添ってくれそうです♪

ウォニョンが体現する新しいフェミニニティとともに、その香りの世界をぜひ体験してみてはいかがでしょうか。