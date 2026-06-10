タレントの藤本美貴（41）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。夫・庄司智春（50）との大ケンカエピソードを明かした。

視聴者から寄せられた結婚式に関する悩みに応じた動画。結婚式の準備期間のトラブルの相談に応じた後、スタッフが「やっぱ（トラブルは）ありますか準備？これ何回擦られてるかわからいですけど…」と振ると、藤本は「うちの場合は庄司さんがなかなか…どうする？どうする？って言っても止まってて」と庄司が協力的でなかったことを回顧。

さらに「死んだふりされて」と庄司の衝撃の対応を明かし、激怒した藤本が「馬乗りになって、振り回してTシャツが破れるっていう」とぶっちゃけた。

スタッフが大笑いで「これは夫婦あるあるですか？」と聞くと「死んだふりする人は少ないと思います。でもケンカするっていうのはあるあるだと思います！」と笑顔で応じた。

スタッフが「まさか庄司さんもこんなに擦られるとは思ってなかった」と言いかけると「擦って成仏させるしかない！こっちからしたら」と即反論。

「地上波で何回言われるかっていう…それくらい衝撃的だった？」と聞かれると「衝撃的だったよ。（準備が）進まなくてケンカより、死んだふりされたことが衝撃的だった。気持ち悪っ！！って思って」と当時の心境を振り返った。