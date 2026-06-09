あす6月10日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、前週放送のインターナショナル企画の後半戦。「世界から見た日本ってどんな国？大激論スペシャル！」として、総勢28名の世界選抜女性たちが世界から見た日本文化の“良いところや気になるところ” を容赦なく語りまくる！

SPゲストの山田涼介は、7月5日スタートの新日曜ドラマ『一次元の挿し木』で主演を務め、女性陣から“本物のカッコいい！”とインターナショナルな大絶賛を浴びる。日本人女性代表の大久保佳代子、ファーストサマーウイカ、犬山紙子、神田愛花、野々村友紀子、バービーと共に、“世界の中の日本”を改めて考えていく。

◆日本の“食への執念”に世界がビビった!?

今夜もオープニングから「日本の食文化」に対する世界の本音が炸裂！ニュージーランドのウェンディーは日本での肉や魚の食べ方について「ありとあらゆる部位を美味しく食べようとする！」という驚きや、トンガのヨーコは日本で初めて和牛を食べた時の「肉って飲めるんだ！」という衝撃を語る。

日本では人気レストランの行列に長時間並んででも入るのは“普通”である感覚に対し、フランスのミキは「あり得ない！」を強調。山田も「30分とかでも並ばない。お腹が空いてお店に行っているので、早く食べられるものが食べたい」と話す一方で、ブラジルのシモネからは、今まではブラジルでもレストランに並ぶことはあり得なかったものの、「サンパウロで流行ってる日本のある食べ物にはみんな並ぶ！」と明かされる。サンパウロで流行中のジャパニーズフードとは一体？

さらに、海外にはない!?日本の食リポの独自性や、季節限定商品のマーケティングについても世界基準で大激論を交わす！

◆世界の“割り勘”基準や婚活事情とは？

「いつの間にか会計を済ませていた日本人男性」というテーマでは、日本流デートのスマートさにアイスランドのテルマが「すごい素敵！」とエピソードを語る。

一方でデートでの“割り勘”は各国の女性たちの感覚も様々で、イタリアのニコルからは「女性が自立したくて割り勘が増えてきたり、タイプじゃない男性に期待されたくないからこそ自分が払うことが多い」という話や、スペインのアイリアからは「最近は、おごられると女性が傷つく。男性が全部お金を出してくれるとなめられてるみたいで、私も働いてるしお金無いと思ってるの？」と感じている女性も多いという。

そこから話題は現代の「マッチングアプリ事情」にまで発展。ドイツのマリアは「日本人男性はファッションセンスがあってカッコいい！」と褒めちぎる一方で、「でもなぜかみんなプロフィールに◯◯との2ショットを載せがち！なんで!?」と日本人のマッチングアプリあるあるに鋭い指摘が！また、日本のマッチングアプリでは年収や職業などのステータス記載が一般的であるが、各国のステータスは国によって全く違い…価値観の違いにスタジオ一同驚きを隠せない。

◆各国のユニークな選挙事情 日本人への鋭い指摘も!?

「日本人は選挙に行かなすぎ」というテーマでは、“政治への関心”について世界と日本とでの衝撃的なギャップが明るみに。「世界の選挙投票率」ランキングの日本の驚くべき順位とは？必ず選挙に行く国、生活の中に政治が組み込まれている国、各国での選挙のスタイルにも色々な特徴が。様々なメッセージが飛び交い、各国の女性たちも一同うなずく。