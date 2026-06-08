顔がのっぺり印象になってない？40代・50代が見直したい“チークを入れる位置”
「チークは入れているのに、なんだか顔が平坦に見える」「以前より顔がぼんやりした印象になった気がする」と感じることはありませんか？40代・50代になると、顔立ちの印象はチークの色よりも“入れる位置”によって大きく変わります。
2026初夏は血色感を生かしたナチュラルメイクが再注目。ただし今季は色をしっかり見せるよりも、自然な立体感や軽やかさを演出するのがポイントです。大人世代こそ、チークの位置を見直すことでアカ抜けた印象に近づけます。
低すぎるチークが顔を下げて見せることも
以前は頬骨の下へチークを入れ、顔を引き締めて見せるメイクが人気でした。しかし40代・50代が同じ入れ方をすると、顔全体が下がって見えたり、疲れた印象につながったりすることがあります。
▲チークは色より位置が重要。頬の高い位置を意識するだけで、顔の印象は大きく変わります
40代・50代は“高めチーク”が自然
2026初夏は、作り込んだ小顔メイクよりも自然な血色感が主役。おすすめは、黒目の外側あたりから頬骨の高い位置へチークをのせ、こめかみ方向へふんわりぼかす入れ方です。
顔の中心よりやや高い位置に血色感を集めることで、視線が自然と上に集まりやすくなります。濃く発色させる必要はなく、透けるような色づきで十分。頬全体を染めるよりも、ポイントを絞った方が軽やかな印象に仕上がります。
チークは“余白補正”にも役立つ
年齢を重ねると、顔の余白が広く見えたり、輪郭がぼんやり見えたりすることも。そんな時に役立つのが高めチークです。頬骨の高い位置へ自然な血色感を添えることで、視線が上がり、顔全体のバランスも整って見えやすくなります。
▲高めチークで視線を上へ。自然な血色感が、大人の顔立ちを軽やかに見せてくれます
大切なのは、色を足すことではなく“どこに血色感を置くか”という考え方。位置が変わるだけで、顔の印象は想像以上に変化します。
顔がのっぺり見える原因は年齢ではなく、チークの位置かもしれません。2026初夏は、頑張ってメイクを盛るよりも、自然な立体感を引き出すメイクが主流。まずは毎日のチークの位置を少しだけ上げてみることから始めてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は大人世代のメイク理論や2026年春夏トレンドに関する一般的知見を参考に編集部で構成しています
🌼無理な若作りに見えてしまうかも。40代・50代が今すぐやめたい“血色盛りメイク”