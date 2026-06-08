将棋の八大タイトル戦の一つ、「第67期伊藤園お〜いお茶杯王位戦」七番勝負が2026年7月4日（土）に開幕します。

今期の王位戦は、王位7連覇を目指す絶対王者・藤井聡太王位に対し、挑戦者決定戦で羽生善治九段を下した同学年のライバル・伊藤匠二冠が挑むという、将棋ファン必見の黄金カードとなりました。

本記事では、第67期王位戦七番勝負の対局日程・会場一覧、結果速報、そしてABEMAでの無料生中継スケジュールまで、知りたい情報を網羅して随時更新でお届けします。

第67期王位戦七番勝負の日程・会場一覧

第67期王位戦七番勝負は、2026年7月4日（土）から9月29日（火）にかけて行われます。持ち時間は各8時間の2日制対局で、先に4勝した棋士が「王位」のタイトルを獲得（または防衛）します。詳しい日程と会場は以下の通りです。

第67期王位戦 対局の結果【速報】

各局の勝敗や手数などの詳細は、対局終了後に随時更新いたします。

第67期王位戦のテレビ放送・ネット中継情報

■第1局（7月4日・5日：浜松八幡宮楠倶楽部） 先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第2局（7月15日・16日：中の坊瑞苑）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第3局（7月29日・30日：祝いの宿 登別グランドホテル）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第4局（8月18日・19日：ガーデンテラス長崎ホテル＆リゾート）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第5局（8月26日・27日：渭水苑）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第6局（9月8日・9日：元湯陣屋）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）■第7局（9月28日・29日：常磐ホテル）先手：- -―- 後手：-（手数：-手）

第67期王位戦七番勝負の模様は、「ABEMA（アベマ）」の将棋チャンネルにて、全対局・完全無料生中継されます。

ABEMAでの無料生中継・放送スケジュール

対局1日目の朝（午前8時30分頃〜）から2日目の終局・感想戦まで、プロ棋士による丁寧な解説付きで視聴可能です。「勝負メシ」や「おやつ」の紹介など、将棋初心者でも楽しめる企画が満載です。

第1局 1日目 放送ページ： 伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第1局1日目第1局 2日目 放送ページ： 伊藤園お〜いお茶杯第67期王位戦七番勝負第1局2日目

リアルタイムで観戦できない場合も、ABEMAプレミアムであれば「見逃し視聴」が可能です。また、複数カメラの視点を切り替えられる「マルチアングル放送」など、臨場感あふれる視聴体験をお楽しみいただけます。

第67期王位戦の対局者プロフィール・これまでの対戦成績

藤井聡太王位（防衛7連覇なるか）

圧倒的な強さで将棋界を牽引し続ける藤井聡太王位（竜王、名人、棋聖、棋王、王将、23）。王位戦では過去6連覇を達成しており、すでに「永世王位」の資格も獲得しています。今期は7連覇がかかる防衛戦。持ち時間8時間の2日制における無類の強さを今期も発揮するのか、大きな注目が集まります。

伊藤匠二冠（王位初挑戦）

今期王位戦リーグ（白組）を勝ち抜き、さらに挑戦者決定戦ではレジェンド・羽生善治九段との激闘を制して、見事初の王位挑戦権を獲得した伊藤匠二冠（叡王、王座、23）。同学年の藤井王位とはこれまで何度も大舞台で激突しており、今最も勢いのある若手トップ棋士としてタイトル奪取を狙います。

藤井王位と伊藤二冠の過去の対戦成績

藤井王位と伊藤二冠は2002年生まれの同学年。過去のタイトル戦（竜王戦、叡王戦など）でも幾度となく名勝負を繰り広げ、対戦成績は藤井王位の15勝、伊藤二冠の6勝で推移しています。互いの手の内を知り尽くした両者だけに、序盤の深い研究と、終盤のギリギリの読み合いが期待されます。

まとめ：第67期王位戦の見どころ

藤井聡太王位の7連覇か、それとも同学年のライバル・伊藤匠二冠が新たな歴史を刻むのか。第67期王位戦七番勝負は、将棋ファン垂涎の「黄金カード」となりました。

注目の浜松対局から始まる夏の七番勝負。ぜひABEMAの生中継で、プロ棋士たちの息詰まる熱戦をご覧ください！

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