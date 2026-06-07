タレントの堀ちえみ(59)が7日、奥歯のインプラントについて「故障しました」と明かした。



【写真】故障!? インプラントが緩んでびっくり！

堀はブログを更新し、「奥歯のインプラントが緩み、急いで歯科医院へ。私の場合、舌の移植した側(左の皮弁)の圧が、どうしても普通以上に、奥歯にかかってしまうため、いくらインプラントといえどもねぇ…本当にごく稀ですが、今日のように緩みがでてしまいます」と状況を説明。続けて、「話すことや歌うことが多いと、特にそうなりますね。急な時にもご対応いただきまして、先生!ありがとうございました。心より感謝致します」と歯科医に感謝。「土曜日の午前中でよかった。しかも仕事のない時でしっかりとハマったので、これで安心です」と記した。



堀は昨年6月、ブログで「本日左側の奥歯2本、インプラントが入りました」と治療が一段落したことを報告していた。治療期間は長かったようで、当時はブログに「ここに来るまで長かったです。土台の人工の骨を作り、それを定着させ固めるまでに、4か月ほど置いて…また治療再開。本日装着完了した時にはやった！と思いました…」などと記していた。



（よろず～ニュース編集部）