プラスワンで着こなしが見違える！ アクセ感覚で纏う大人の【洗練レイヤードアイテム】

シンプルなTシャツやカットソーに重ねるだけで、いつもの装いをクラスアップさせるキャミソールやビスチェ。今シーズンは、繊細なレースや透け感のあるジャガード、マニッシュなリネンなど、まるでアクセサリーのようにコーディネートのアクセントになるキャミソールやベストが注目を集めています。

【ジャーナル スタンダード】繊細なラッセルレースで甘さをひとさじ

「フィブリルレース2WAYノースリーブ」\14,300

肌離れのいいキュプラ素材に繊細なラッセルレースを施し、1枚でも様になるレースのノースリーブブラウス。Vネックで甘くなりすぎず、フロントのボタンを開ければ羽織りとしても着まわせます。ジャケット等のインナーはもちろん、タンクトップ等にも重ねやすいデザインです。

【アーバンリサーチ ロッソ】シアージャガードが映える華奢なキャミソール

「シアージャガードレイヤードキャミソール」\13,750

ふんわりと広がるペプラムシルエットが柔らかなラインを演出するキャミソールの生地は、繊細な表情をもつシアージャガード素材。程よいハリと軽やかな透け感が特徴で、シンプルなトップスに重ねるだけで着こなしをぐっと洗練された印象へ導きます。バックスタイルのさりげないリボンディテールが、甘さを抑えながら程よいアクセントに。

【シップス】手洗いができるリネン100％のシャツ地からなるキャミソール

「リネン キャミソール ベスト」各\26,400【ティッカ】

リネン100％のシャツ地がヴィンテージライクなコンパクトベスト。マニッシュなデザインをベースにキャミソールのディテールを取り入れ、フェミニンな要素をプラス。2枚仕立てで適度なハリ感とフォルムを保ちます。

【ラート】ツイストビスチェで今っぽくコーデをアップデート

「twist bustier」各\8,800

大胆なツイストデザインがインパクト大なビスチェは、ストレッチ素材で心地よくフィット。バックスタイルには細やかなシャーリング加工を施され、デザインのアクセントだけでなく着脱のしやすさと安定したホールド感をもたらします。長さの調整ができる華奢なストラップがデコルテを美しく見せ、レイヤードした際も重たくなりすぎずすっきりとした印象に。

大人ならではの遊び心と品格を両立させたプラスワンアイテムを取り入れて、夏のスタイリングをより自分らしく、華やかにアップデートしてみませんか。

※価格はすべて税込みです