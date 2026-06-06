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¢£Two Pairs of Eyes. Photographs by Donata and Wim Wenders
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¾ì½ê¡§¥¨¥ë¥ó¥¹¥È¡¦¥é¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡ÊErnst Leitz Museum¡Ë
½êºßÃÏ¡§Am Leitz-Park 6, 35578 Wetzlar, Germany
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00¡Á18:00