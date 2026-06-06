タレントのファーストサマーウイカ（36）が6日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）にゲスト出演し、放送中の同局系ドラマ「時すでにおスシ！？」（火曜後10・00）の裏話を語った。

子育てがひと段落した女性のリスキリング（学び直し）を描いた作品で、主演の永作博美がすし職人になるべく、鮨（すし）アカデミーで第二の人生を歩み出す人生応援ドラマ。ウイカは元外資系コンサルで、主人公のクラスメート役を演じている。9日に最終回を迎える。

1クールに約30本のドラマを見るというドラマ好きの「ナイツ」塙宣之は、「『時すでにおスシ！？』も大好きで。（ウイカの役は）最初、ちょっとこいつ…って思ったけどね」と感想を口にした。

塙は同作のミニ番組のナビゲーターも務めており、ある仮説も披露した。「これ、意外に考察系で、ウイカも“イカ”が入っているから、出演者にみんな、すしのネタが入っているんじゃないですか？（と言った）。“松山ケンイチさんは？”、“山かけのマグロです”って言ったら、スタッフが死んだような顔をしてました。何言ってるんだ、こいつって」。一同は大笑いした。

塙の深読みに、ウイカは打ち上げでの永作の言葉を借りながら説明した。「永作さんが最初、このドラマを作る時に、監督とか脚本家とお話をされて、“最近やっぱり、考察系のドラマが増えている。それで、後でポストされる、どれだけつぶやかれるかみたいなドラマの作り方が多いから、このドラマはそういうことを一切考えず、ほっこり愛とか家族愛を感じられる、考察のないドラマができたらいいな”っていう話をしました」。塙の読みは大外れで、再び笑いが起きた。

塙は「永作はマグロの“さく”じゃないの？」と食い下がったが、相方・土屋伸之は「いやいや、違います。考えすぎなの、それは」とツッコミ。ウイカも「来週、最終回なんですけど、ないです、ごめんなさい。伏線回収とか、そういうことじゃないんです」と全否定していた。