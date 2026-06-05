『ヘルモード』第2期、本PV公開でOPテーマ解禁 新キャストに武虎、三木眞一郎
テレビアニメ『ヘルモード』第2期が、7月3日からTOKYO MXにて毎週金曜深夜1時より放送されることが発表された。あわせて、本PVが公開。新キャラクターのドベルグ役を武虎、テオドシール役を三木眞一郎が務め、オープニングテーマに浪漫派マシュマロ 「○×△□」が決定した。
【画像】違うタイプの強キャラ感！公開された『ヘルモード』新キャラクタービジュアル
本PVでは、ラターシュ王国学園都市にやって来たアレン、クレナ、ドゴラ、セシルや2nd Seasonから登場する新キャラクターたちの活躍が中心に描かれている。新天地で新たな仲間との出会いや、待望の迷宮攻略に挑むことになるアレンたち。
1st Seasonからよりスケールが大きくなり、魅力的なキャラクターが続々と登場する。なお、浪漫派マシュマロが担当する2nd Seasonオープニングテーマ「○×△□」の音源は初公開となる。
「剣聖」の才能を持ち、農奴の生まれながら、剣一本でラターシュ王国の伝説的な英雄に上り詰めた豪傑・ドベルグを武虎、アレンたちが通う学園の学長にしてハイエルフの王族・テオドシールを三木が演じる。
本作は、ハム男氏によるシリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した作品が原作で、テレビアニメ第1期は今年1月〜3月に放送された。
35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから物語は始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で…という内容の、元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
■新キャストコメント
▼ドベルグ役：武虎
Q1.本作品の印象
武虎：とにかく楽しい！そしてレベルアップのカンストの概念があるのが斬新で、その要素がどう物語に影響してくるのかワクワクです。アイデア次第で乗り越えることができるところも楽しいです。ゲーム好きなのでその概念・仕組みが活かされた作品として「あんなこともやるのかな？」という想像・妄想が勝手に広がります（笑）。
Q2.演じるキャラクターの印象や意気込み
武虎：ドベルグは寡黙だけれど受け止める大きさもあって、でもその裏にある「強さを求めた理由」が彼の生き方に反映されていると思ったので、彼の心の奥底にあるものを手繰り寄せるように役作りをしました。それが闘いの中でどう反応していくのか?!声優として相手役とのセリフの掛け合いにその答えが返ってくるので、演じながらとても楽しかったです。成長の物語、応援していただけたらうれしいです。
▼テオドール役：三木眞一郎
Q1.本作品の印象
三木：牧歌的成長活劇
Q2.演じるキャラクターの印象や意気込み
三木：あのような立場の方の声を任せていただき、落ち着きません。
■オープニングテーマ担当アーティストコメント
▼浪漫派マシュマロ・Gt.Vo.万結
Q：2nd Seasonオープニングテーマを担当するにあたっての意気込みや楽曲について
万結：運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、楽しもうとするアレン。僕らの楽曲「○×△□」では、そんな彼の心情を、力強く、そして優しく表現しました。生まれ方は選べなくても、生き方は自分で選べる。選んだ道を全力で進むアレンの生き様とこの楽曲が重なり、あなただけの“ヘルモード”にも、少しでも彩りを添えられたらうれしいです。
【画像】違うタイプの強キャラ感！公開された『ヘルモード』新キャラクタービジュアル
本PVでは、ラターシュ王国学園都市にやって来たアレン、クレナ、ドゴラ、セシルや2nd Seasonから登場する新キャラクターたちの活躍が中心に描かれている。新天地で新たな仲間との出会いや、待望の迷宮攻略に挑むことになるアレンたち。
「剣聖」の才能を持ち、農奴の生まれながら、剣一本でラターシュ王国の伝説的な英雄に上り詰めた豪傑・ドベルグを武虎、アレンたちが通う学園の学長にしてハイエルフの王族・テオドシールを三木が演じる。
本作は、ハム男氏によるシリーズ累計発行部数300万部（電子書籍含む）を突破した作品が原作で、テレビアニメ第1期は今年1月〜3月に放送された。
35歳独身彼女なしのサラリーマンが異世界の農奴の少年・アレンに転生するところから物語は始まる。転生前、ヌルゲーを嫌い、10年以上やりこめるゲームを探していたアレンは最高難易度「ヘルモード」で異世界生活を送ることに。唯一無二にして謎多き才能「召喚士」を駆使して、最強への道を手探りで歩み始めるアレン。しかし、攻略本やネット掲示板が存在せず、レベルアップさえ困難な異世界生活は予想以上に「ヘルモード」で…という内容の、元廃ゲーマーが行く超高難易度の異世界冒険譚となっている。
■新キャストコメント
▼ドベルグ役：武虎
Q1.本作品の印象
武虎：とにかく楽しい！そしてレベルアップのカンストの概念があるのが斬新で、その要素がどう物語に影響してくるのかワクワクです。アイデア次第で乗り越えることができるところも楽しいです。ゲーム好きなのでその概念・仕組みが活かされた作品として「あんなこともやるのかな？」という想像・妄想が勝手に広がります（笑）。
Q2.演じるキャラクターの印象や意気込み
武虎：ドベルグは寡黙だけれど受け止める大きさもあって、でもその裏にある「強さを求めた理由」が彼の生き方に反映されていると思ったので、彼の心の奥底にあるものを手繰り寄せるように役作りをしました。それが闘いの中でどう反応していくのか?!声優として相手役とのセリフの掛け合いにその答えが返ってくるので、演じながらとても楽しかったです。成長の物語、応援していただけたらうれしいです。
▼テオドール役：三木眞一郎
Q1.本作品の印象
三木：牧歌的成長活劇
Q2.演じるキャラクターの印象や意気込み
三木：あのような立場の方の声を任せていただき、落ち着きません。
■オープニングテーマ担当アーティストコメント
▼浪漫派マシュマロ・Gt.Vo.万結
Q：2nd Seasonオープニングテーマを担当するにあたっての意気込みや楽曲について
万結：運命や境遇に縛られることなく、自ら選んだ“ヘルモード”を生き抜き、楽しもうとするアレン。僕らの楽曲「○×△□」では、そんな彼の心情を、力強く、そして優しく表現しました。生まれ方は選べなくても、生き方は自分で選べる。選んだ道を全力で進むアレンの生き様とこの楽曲が重なり、あなただけの“ヘルモード”にも、少しでも彩りを添えられたらうれしいです。
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