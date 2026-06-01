“12億円”の新ジャンボ誕生「サマージャンボプレミアム」発売へ 最高賞金で夢広がる
「サマージャンボプレミアム」(市町村振興 第1114回全国自治宝くじ) と、「サマージャンボ宝くじ」(市町村振興 第1115回全国自治宝くじ)、「サマージャンボミニ」(市町村振興 第1116回全国自治宝くじ)の3種類の「サマージャンボ」が、6月30日から7月31日まで全国で発売される。
【写真】毎年長蛇の列ができる西銀座チャンスセンター
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する予定。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
■「サマージャンボプレミアム」発売概要
名称：「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜 7月31日（金）
発売予定額：200 億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚500円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細 ： 下表のとおり
本数は4ユニット（200億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（50億円）
等級／等当せん金／本数（4ユニット）
1等／800,000,000円／4本
1等の前後賞／200,000,000円／8本
1等の組違い賞／500,000円／396本
2等／100,000,000円／8本
3等／5,000円／400,000本
4等／500円／4,000,000本
■「サマージャンボ宝くじ」発売概要
名称：「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜7月31日（金）
発売予定額：600億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚300円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細：下表のとおり
本数は20ユニット（600億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（30億円）
等級／等当せん金／本数（20ユニット）
1等／500,000,000円／20本
1等の前後賞／100,000,000円／40本
1等の組違い賞／100,000円／1,980本
2等／1,000,000円／200本
3等／10,000円／200,000本
4等／3,000円／2,000,000本
5等／300円／20,000,000本
■「サマージャンボミニ」発売概要
名称：「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜7月31日（金）
発売予定額：180億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚300円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細：下表のとおり
本数は6ユニット（180億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（30億円）
等級／等当せん金／本数（6ユニット）
1等／30,000,000円／60本
1等の前後賞／10,000,000円／120本
2等／10,000円／120,000本
3等／3,000円／600,000本
4等／300円／6,000,000本
【写真】毎年長蛇の列ができる西銀座チャンスセンター
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する予定。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
■「サマージャンボプレミアム」発売概要
名称：「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜 7月31日（金）
発売予定額：200 億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚500円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細 ： 下表のとおり
本数は4ユニット（200億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（50億円）
等級／等当せん金／本数（4ユニット）
1等／800,000,000円／4本
1等の前後賞／200,000,000円／8本
1等の組違い賞／500,000円／396本
2等／100,000,000円／8本
3等／5,000円／400,000本
4等／500円／4,000,000本
■「サマージャンボ宝くじ」発売概要
名称：「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜7月31日（金）
発売予定額：600億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚300円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細：下表のとおり
本数は20ユニット（600億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（30億円）
等級／等当せん金／本数（20ユニット）
1等／500,000,000円／20本
1等の前後賞／100,000,000円／40本
1等の組違い賞／100,000円／1,980本
2等／1,000,000円／200本
3等／10,000円／200,000本
4等／3,000円／2,000,000本
5等／300円／20,000,000本
■「サマージャンボミニ」発売概要
名称：「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）
発売期間：令和8年6月30日（火）〜7月31日（金）
発売予定額：180億円
発売元：全国都道府県
発売地域：全国
価格：1枚300円
抽せん日：令和8年8月12日（水）
会場：北とぴあ さくらホール（東京都）
当せん金の明細：下表のとおり
本数は6ユニット（180億円）の場合の当せん本数
※1ユニット1,000万枚（30億円）
等級／等当せん金／本数（6ユニット）
1等／30,000,000円／60本
1等の前後賞／10,000,000円／120本
2等／10,000円／120,000本
3等／3,000円／600,000本
4等／300円／6,000,000本