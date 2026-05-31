結成30周年、小峠が全国放送初登場！ テレビ新広島「小峠と西村キャンプ場」

記事ポイント バイきんぐ・西村瑞樹がキャンプ場の管理人として全国各地を駆け回り、レア食材を集めてゲストにキャンプ飯をふるまうコンビ結成30周年の節目に、相方・小峠英二が全国放送5回目で初登場6月28日（日）16時05分から全国フジテレビ系列28局ネットで放送 バイきんぐ・西村瑞樹がキャンプ場の管理人として全国各地を駆け回り、レア食材を集めてゲストにキャンプ飯をふるまうコンビ結成30周年の節目に、相方・小峠英二が全国放送5回目で初登場6月28日（日）16時05分から全国フジテレビ系列28局ネットで放送

バイきんぐ・西村瑞樹が趣味のキャンプを楽しむ番組『西村キャンプ場』が、2026年6月28日（日）に全国放送特番第5弾として届きます。

今回はコンビ結成30周年の節目に、相方の小峠英二が全国放送初登場を果たします。

テレビ新広島が制作し、全国フジテレビ系列28局ネットで放送される特番です。

テレビ新広島「小峠と西村キャンプ場」





番組名：小峠と西村キャンプ場放送日時：6月28日（日）16：05〜17：20放送局：全国フジテレビ系列28局ネット出演：小峠英二・西村瑞樹（バイきんぐ）他制作：テレビ新広島

バイきんぐ・西村瑞樹がキャンプを楽しむ広島地区のレギュラー番組『西村キャンプ場』を原型に、テレビ新広島が手がける全国放送特番の第5弾です。

「キャンプ飯の食材は旅で出会った生産者から直接いただく」という番組ルールは今回も変わりません。

今回は西村が”管理人”として自らキャンプ場を開き、キャンプ好きのゲストたちを迎える形式で番組が進行します。

西村が一人で全国各地を回り、収穫時期や地域が限られた幻のレア食材を集め、ゲストへの絶品キャンプ飯として提供します。

バイきんぐ結成30周年で小峠が初登場





向かって左が小峠英二、右が西村瑞樹です。

バイきんぐはコンビ結成30周年を迎えた2026年、全国放送5回目にして初めてコンビ2人がそろってスクリーンに登場します。

広島地区のレギュラー放送では、西村が「バイきんぐの”じゃない方”」として一人で旅をしながら生産者からいただいた食材で即興キャンプ飯を作り続けてきています。

全国13局でレギュラー放送中の同番組において、相方・小峠の登場は今回が初めてとなります。

管理人・西村が集めるレア食材

今回の特番で西村が狙う食材は、収穫時期や産地が限られる希少なものばかりです。

全国各地を一人で巡り、出会った生産者から直接食材を譲り受けるというルールのもと、ゲストへの最高のもてなしを目指して体当たりで食材集めに挑みます。

西村が開いたキャンプ場でゲストを迎え、集めたレア食材をもとに絶品キャンプ飯をふるまうという展開は今回が初の試みです。

これまでの全国放送回とは異なる番組進行で、バイきんぐ結成30周年という節目を彩ります。

広島発の番組が5回目の全国放送へと積み重ねてきた歴史と、コンビ結成30周年という特別な年が重なった今回の特番は、「バイきんぐ」のファンはもちろん、アウトドアや地方の食文化に関心がある視聴者にも見ごたえのある内容となっています。

6月28日（日）16時05分からの放送で、全国フジテレビ系列28局ネットという広い舞台にそのキャンプ場が広がります。

テレビ新広島「小峠と西村キャンプ場」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『小峠と西村キャンプ場』はどの局で視聴できますか？

A. 全国フジテレビ系列28局ネットで放送されます。

Q. 広島地区のレギュラー番組『西村キャンプ場』は今も放送中ですか？

A. 広島地区では毎週土曜日午後5時に放送中で、全国13局でもレギュラー放送が続いています。

Q. 今回の特番でのキャンプ飯の食材はどのように用意されますか？

A. 西村瑞樹が全国各地を一人で回り、旅先で出会った生産者から直接譲り受けた食材が使用されます。

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