「ソフトバンク４−２広島」（３０日、みずほペイペイドーム）

今日こそ、トンネルを抜ける！広島が球団史上初の交流戦開幕５連敗を喫した。みずほペイペイドームでは、２０２１年から１分を挟んで９連敗と“鬼門”で苦しむ状況が続く中で、坂倉将吾捕手（２８）の孤軍奮闘の活躍が光った。４試合ぶりの安打となる先制打を含む２安打２打点と、復調をアピール。現状打破を目指し、勝利につながる一打を放っていく。

交流戦の“開幕”はいつ訪れるのか−。試合後、坂倉は厳しい表情のまま敗戦を受け止めつつ、前を向いた。「変わらず、１試合１試合頑張るだけかなと思います」。４試合ぶりに快音を響かせた４番打者。勝利へはつながらずとも、中軸としての意地は示した。

初回先頭の名原が相手先発・前田純に対し、中前打で出塁。その後１死一、三塁と好機が拡大し、坂倉が打席を迎えた。１ストライクから放ったふらふらと上がった打球は、二塁手・牧原大のグラブをかすめて中前にポトリ。「良いところに落ちてくれた」と淡々と振り返った先制打は自身６試合ぶりの打点となった。

三回２死一塁では、坂倉らしい鋭い打球で仕事を果たす。１ストライクから相手左腕の１３８キロ直球をフルスイング。打球が右翼フェンスを直撃し、ボールが転々とする間に一走・菊池が一気に生還した。「キクさんがよく走ってくれたおかげで点につながりました」と、ベテランの激走に感謝。２３日・中日戦（バンテリン）以来となる複数安打をマークした。

チームの全得点をたたき出した背番号３１を新井監督は、「サクはいいバッティングだったと思います」と褒めたたえた。３１打点は阪神・森下に並んでリーグ２位。同１位の阪神・佐藤輝は３８打点。このまま積み重ねていけば、自身初の打撃タイトルも夢ではない。得点力不足に悩む赤ヘル打線の中で、突出した貢献度でチームを支えている。

前日２９日に２８歳の誕生日を迎えた。同日の第１打席では、左翼席の鯉党からバースデーソングのプレゼント。演奏後には球場全体から大きな拍手が送られた。今季がプロ１０年目。「もう一回、頑張らないといけない」と臨む節目のシーズンで、キャリアハイに迫る活躍を続けている。

チームは球団ワーストとなる交流戦開幕５連敗を喫した。ペイペイドームでは９連敗と目を背けたくなる数字が並んでいる。この日、０・５ゲーム差に迫られている中日が敗れたため、最下位転落の危機は免れたが、厳しい状況に変わりはない。まずは現状を打破する１勝を−。坂倉のバットが誰もが求める勝利へと導いていく。