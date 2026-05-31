この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「やりがいは奪えても、生きがいは奪えない」を公開した。動画では、AIやプラットフォーマーによって利益が「収奪」される現代のグローバル資本主義に警鐘を鳴らし、これからの時代における人間の「生きがい」の重要性について語っている。

茂木氏はまず、AmazonやYouTubeなどの巨大プラットフォーマーや、ChatGPTをはじめとするAIが、ユーザーの活動データを学習・利用して巨万の富を得ている現状を指摘した。この構造を、ノーベル経済学賞を受賞したダロン・アセモグル氏の研究を引用して「収奪的（エクストラクティブ）な経済」だと定義した。かつての植民地におけるプランテーション農業のように、末端の労働者が最低限の生活を強いられる一方で、プラットフォーム側が利益を吸い上げる仕組みは「あまり成長しない」と語る。

具体的な事例として、インターネット上に作品を公開する絵師や、Uber EatsやAmazonなどのギグワーカーを挙げた。自身の労働価値がAIの学習データとして吸収され、プラットフォームの利益に還元される状況が続けば、「だんだん絵を描く気がなくなってくる」とクリエイターの意欲低下を危惧。さらに、宮崎駿監督がAIの作ったアニメーションを見て激怒した有名なエピソードに触れ、「人間が創意工夫して生み出したものがAIに奪われるという事態に対する怒り」だと独自の見解を展開した。また、ケン・ローチ監督の映画『家族を想うとき』を引き合いに出し、プラットフォームに依存した労働環境の持続不可能性を指摘している。

このような「収奪的なシステム」に対する防衛策として、茂木氏は「やりがい」と「生きがい」の違いを強調した。社会的意義や評価を伴う「やりがい」はシステムに搾取される可能性があるものの、自分自身の意識体験や生きている喜びである「生きがい」は「絶対に誰にも奪えない」と断言。社会的な意味付けから離れ、純粋に自分の人生を味わう「生きがい」を大切にすることが、これからの時代を生き抜く鍵になると視聴者に強くメッセージを送った。

YouTubeの動画内容

00:00

AIと巨大プラットフォーマーによるデータ収奪の現状
03:06

ノーベル賞研究が示す「収奪的経済」の限界とプランテーションの例え
06:08

宮崎駿監督がAIアニメーションに激怒した本質的な理由
08:58

映画『家族を想うとき』に見るギグワーカーの過酷な現実
10:50

茂木健一郎「やりがいは奪えても、生きがいは奪えない」

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