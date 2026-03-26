✉レジェンドからのメッセージをお届け✉ モンテディオ山形30周年レジェンドマッチの開催に向けて、山形の歴史を彩った #中山夢歩 さんから動画が届きました✨ モンテディオ山形の明るい未来のために⭐… pic.twitter.com/VnYcKayyID

2024年ブルーキッチンに参加させていただいた水戸戦後、

ピッチに触れただけで泣いてしまった自分

まさか2年後にレジェンドマッチでプレーできるとは思ってもみなかった…

せっかく貴重な経験をさせて頂くので

感情にブレーキはかけないようにします#モンテディオ山形 pic.twitter.com/LtDzEvc9QM