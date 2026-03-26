ファン「幻の秘密兵器」「キター!」現役時代に出場ゼロ&ベンチ入りなし…47歳の俳優が26年越しの“山形デビュー”へ意気込み
モンテディオ山形が30日に公式X(@monte_prstaff)を更新し、レジェンドマッチに向けて俳優・中山夢歩さん(47)のメッセージ動画を公開した。
クラブは前身の「NEC山形」から「モンテディオ山形」に改称して30周年を記念し、31日にNDソフトスタジアム山形でレジェンドマッチを開催する。それぞれの時代を彩った名選手たちが参加予定リストに名を連ねる中、中山さんは“サプライズ”でメンバー入りを果たした。
東京都出身の中山さんは少年時代に子役として活動。小学3年生でサッカーを始め、アルゼンチンでの武者修行を経て2000年に山形との契約を勝ち取った。しかし、公式戦の出場はなく、同シーズン限りで退団。引退後に俳優業を再開し、これまで多数のドラマ、舞台、映画、CMに出演している。
一時はサッカーから離れていたが、情熱の火は消えていなかった。数年前に母が経営していた都内のバーを継ぎ、改めて山形を応援し始めると、次第にサポーターの輪が拡大。試合日に店をあげて声援を送るのは今やお馴染みの光景だ。
2024年には山形のホームゲームのスタジアムグルメに出店。試合後にスタジアム内へ入る機会があり、ピッチサイドの芝生に触れただけで泣き崩れてしまったことを本人は写真とともに明かしている。
それから2年が経ち、憧れのピッチに立つ夢を叶えようとしている中山さん。クラブが投稿した動画の中で次のように語っている。
「モンテディオ山形、クラブ30周年おめでとうございます。2000年に在籍しておりましたゼロ試合出場、ベンチ入りなし、中山夢歩と申します」
「この度はレジェンドマッチにサプライズ選出でお声がけいただき、ありがとうございます。また、名だたるレジェンドのみなさんと思い出の山形のホームスタジアムのピッチに立てることを大変光栄に思っております」
「当日はモンテディオ山形の明るい未来につながる貴重な一日を、皆様とともに楽しんで一緒に過ごしたいと思っております。(選手の入場曲「Over the Rainbow」にかけて)虹を越えて、目指すべき場所へ一歩一歩進んでいきましょう。当日、山形でお会いできることを楽しみにしております」
47歳で26年越しの“山形デビュー”へ。ファンからは「ムブさんキターーーーっ!」「楽しんでプレーしてください!」「幻の秘密兵器、26年の時を経て明日、そのベールを脱ぐ……のか?!」といった声が寄せられた。
山形はレジェンドマッチ後、J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦で松本山雅FCと対戦。中山さんはゴール裏で選手を後押しすることをX(@mubunakayama)で表明している。
クラブは前身の「NEC山形」から「モンテディオ山形」に改称して30周年を記念し、31日にNDソフトスタジアム山形でレジェンドマッチを開催する。それぞれの時代を彩った名選手たちが参加予定リストに名を連ねる中、中山さんは“サプライズ”でメンバー入りを果たした。
一時はサッカーから離れていたが、情熱の火は消えていなかった。数年前に母が経営していた都内のバーを継ぎ、改めて山形を応援し始めると、次第にサポーターの輪が拡大。試合日に店をあげて声援を送るのは今やお馴染みの光景だ。
2024年には山形のホームゲームのスタジアムグルメに出店。試合後にスタジアム内へ入る機会があり、ピッチサイドの芝生に触れただけで泣き崩れてしまったことを本人は写真とともに明かしている。
それから2年が経ち、憧れのピッチに立つ夢を叶えようとしている中山さん。クラブが投稿した動画の中で次のように語っている。
「モンテディオ山形、クラブ30周年おめでとうございます。2000年に在籍しておりましたゼロ試合出場、ベンチ入りなし、中山夢歩と申します」
「この度はレジェンドマッチにサプライズ選出でお声がけいただき、ありがとうございます。また、名だたるレジェンドのみなさんと思い出の山形のホームスタジアムのピッチに立てることを大変光栄に思っております」
「当日はモンテディオ山形の明るい未来につながる貴重な一日を、皆様とともに楽しんで一緒に過ごしたいと思っております。(選手の入場曲「Over the Rainbow」にかけて)虹を越えて、目指すべき場所へ一歩一歩進んでいきましょう。当日、山形でお会いできることを楽しみにしております」
47歳で26年越しの“山形デビュー”へ。ファンからは「ムブさんキターーーーっ!」「楽しんでプレーしてください!」「幻の秘密兵器、26年の時を経て明日、そのベールを脱ぐ……のか?!」といった声が寄せられた。
山形はレジェンドマッチ後、J2・J3百年構想リーグのプレーオフラウンド第1戦で松本山雅FCと対戦。中山さんはゴール裏で選手を後押しすることをX(@mubunakayama)で表明している。
✉レジェンドからのメッセージをお届け✉— モンテディオ山形広報/Montedio Yamagata (@monte_prstaff) May 30, 2026
モンテディオ山形30周年レジェンドマッチの開催に向けて、山形の歴史を彩った #中山夢歩 さんから動画が届きました✨
モンテディオ山形の明るい未来のために⭐… pic.twitter.com/VnYcKayyID
2024年ブルーキッチンに参加させていただいた水戸戦後、— ナカヤマ ムブ a.k.a.おにぎり (@mubunakayama) May 29, 2026
ピッチに触れただけで泣いてしまった自分
まさか2年後にレジェンドマッチでプレーできるとは思ってもみなかった…
せっかく貴重な経験をさせて頂くので
感情にブレーキはかけないようにします#モンテディオ山形 pic.twitter.com/LtDzEvc9QM