【J２・J３PO第１戦】仙台は甲府に１−０先勝！ 相模原vs藤枝は計７発の打ち合い、栃木Cは磐田にPK戦勝ち
５月30日、J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の12試合が各地で開催された。
EAST-A首位のベガルタ仙台は、EAST-B１位のヴァンフォーレ甲府と対戦。菅田真啓がネットを揺らし、１−０で先勝した。
WEST-A１位のカターレ富山とWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎の一戦は、１−０で決着。古川真人のゴールで富山が勝利した。
SC相模原は、槙野智章監督が率いる藤枝MYFCを４−３で下した。栃木シティはジュビロ磐田を相手に３−３で突入したPK戦を、３−１で制した。
J２・J３百年構想リーグのプレーオフラウンド第１戦の結果は以下の通り（左側がホーム）。
▼５月30日開催分
仙台 １−０ 甲府
富山 １−０ 宮崎
新潟 ０−１ 鹿児島
湘南 １−２ いわき
徳島 ３−１ 鳥栖
横浜FC ２−１ 大宮
高知 ２−３ 山口
相模原 ４−３ 藤枝
愛媛 ０−１ 熊本
奈良 ４−３ 大分
栃木C ３−３（３ PK １） 磐田
FC大阪 ０−１ 滋賀
▼５月31日開催分
秋田 14:00 札幌
群馬 14:00 岐阜
金沢 14:00 鳥取
山形 14:00 松本
今治 14:00 琉球
栃木SC 14:00 長野
讃岐 14:00 北九州
▼６月１日開催分
八戸 19:00 福島
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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EAST-A首位のベガルタ仙台は、EAST-B１位のヴァンフォーレ甲府と対戦。菅田真啓がネットを揺らし、１−０で先勝した。
WEST-A１位のカターレ富山とWEST-B首位のテゲバジャーロ宮崎の一戦は、１−０で決着。古川真人のゴールで富山が勝利した。
SC相模原は、槙野智章監督が率いる藤枝MYFCを４−３で下した。栃木シティはジュビロ磐田を相手に３−３で突入したPK戦を、３−１で制した。
▼５月30日開催分
仙台 １−０ 甲府
富山 １−０ 宮崎
新潟 ０−１ 鹿児島
湘南 １−２ いわき
徳島 ３−１ 鳥栖
横浜FC ２−１ 大宮
高知 ２−３ 山口
相模原 ４−３ 藤枝
愛媛 ０−１ 熊本
奈良 ４−３ 大分
栃木C ３−３（３ PK １） 磐田
FC大阪 ０−１ 滋賀
▼５月31日開催分
秋田 14:00 札幌
群馬 14:00 岐阜
金沢 14:00 鳥取
山形 14:00 松本
今治 14:00 琉球
栃木SC 14:00 長野
讃岐 14:00 北九州
▼６月１日開催分
八戸 19:00 福島
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