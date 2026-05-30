東京大学の入試といえば、今もなお「学力一本勝負」というイメージが強い。しかし2016年に導入された推薦入試は、そうした常識とは異なる基準で受験生を評価する制度だという。この仕組みには、どんなメリットがあるのか。その実態をデータと制度の両面から解説する。※本稿は、東大生集団の東大カルペ・ディエム（編）『東大推薦 合格の秘訣 Vol.01 2026』（笠間書院）の一部を抜粋・編集したものです。

純学力勝負だった東大が

推薦入試をはじめた理由

東京大学が「推薦入試」を導入したのは、2016年度（平成28年度）からである。

それ以前の東大入試といえば、全国で最も「筆記試験重視」の大学であり、センター試験（当時）＋東大2次試験の得点で合否を決める、いわば「純学力勝負」のシステムであった。そのため、学校生活や課外活動に力を入れていても、それが合否に反映されることはほとんどなかった。

この推薦入試（正式名称：学校推薦型選抜）は、そうした従来型の選抜では拾いきれなかった「多様な才能」を評価することを目的に設けられた制度である。東大自身も募集要項の冒頭で明言しているように、その狙いは「学部学生の多様性を促進し、それによって学部教育の更なる活性化を図ること」にある。

導入の背景には、当時から進んでいた「総合型選抜（旧AO入試）」の流れや、国立大学協会による入試改革方針がある。

欧米では「研究意欲」「課外活動」「リーダーシップ」などを多面的に評価するのが一般的であり、東大もようやく国際基準に近い“人物評価型”の入口を整えたと言える。

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