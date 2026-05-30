W杯開催国のカナダ代表がメンバー26名を発表! バイエルンDFやユベントスFWなどが名を連ねる
カナダサッカー協会(CSA)は29日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のカナダ代表メンバー26名を発表した。
開催国の1つとして臨む今大会に向け、DFアルフォンソ・デイビス(バイエルン)やFWジョナサン・デイビッド(ユベントス)を選出している。
ジェシー・マーシュ監督率いるチームはグループBに入り、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと戦う。
以下、カナダ代表メンバー
▽GK
マクシム・クレポー(オーランド・シティ)
オーウェン・グッドマン(バーンズリー)
デイン・セント・クレア(インテル・マイアミ)
▽DF
モイーズ・ボンビト(ニース)
デレク・コーネリアス(マルセイユ)
アルフォンソ・デイビス(バイエルン)
リュック・デ・フーゲロールズ(フルハム)
アリスター・ジョンストン(セルティック)
アルフィー・ジョーンズ(ミドルスブラ)
リッチー・ラリア(トロントFC)
ニコ・シガー(ハイドゥク・スプリト)
ジョエル・ウォーターマン(シカゴ・ファイアー)
▽MF
アリ・アーメド(ノリッジ)
テイジョン・ブキャナン(ビジャレアル)
マシュー・ショワニエール(ロサンゼルスFC)
ステファン・エウスタキオ(ポルト)
マルセロ・フローレス(UANLティグレス)
イスマエル・コネ(サッスオーロ)
リアム・ミラー(ハル・シティ)
ジョナサン・オソリオ(トロントFC)
ネイサン・サリバ(アンデルレヒト)
ジェイコブ・シャッフェルバーグ(ロサンゼルスFC)
▽FW
ジョナサン・デイビッド(ユベントス)
プロミス・デイビッド(サンジロワーズ)
サイル・ラリン(マジョルカ)
タニ・オルワセイ(ビジャレアル)
開催国の1つとして臨む今大会に向け、DFアルフォンソ・デイビス(バイエルン)やFWジョナサン・デイビッド(ユベントス)を選出している。
ジェシー・マーシュ監督率いるチームはグループBに入り、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと戦う。
以下、カナダ代表メンバー
マクシム・クレポー(オーランド・シティ)
オーウェン・グッドマン(バーンズリー)
デイン・セント・クレア(インテル・マイアミ)
▽DF
モイーズ・ボンビト(ニース)
デレク・コーネリアス(マルセイユ)
アルフォンソ・デイビス(バイエルン)
リュック・デ・フーゲロールズ(フルハム)
アリスター・ジョンストン(セルティック)
アルフィー・ジョーンズ(ミドルスブラ)
リッチー・ラリア(トロントFC)
ニコ・シガー(ハイドゥク・スプリト)
ジョエル・ウォーターマン(シカゴ・ファイアー)
▽MF
アリ・アーメド(ノリッジ)
テイジョン・ブキャナン(ビジャレアル)
マシュー・ショワニエール(ロサンゼルスFC)
ステファン・エウスタキオ(ポルト)
マルセロ・フローレス(UANLティグレス)
イスマエル・コネ(サッスオーロ)
リアム・ミラー(ハル・シティ)
ジョナサン・オソリオ(トロントFC)
ネイサン・サリバ(アンデルレヒト)
ジェイコブ・シャッフェルバーグ(ロサンゼルスFC)
▽FW
ジョナサン・デイビッド(ユベントス)
プロミス・デイビッド(サンジロワーズ)
サイル・ラリン(マジョルカ)
タニ・オルワセイ(ビジャレアル)