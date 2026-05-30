　カナダサッカー協会(CSA)は29日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会のカナダ代表メンバー26名を発表した。

　開催国の1つとして臨む今大会に向け、DFアルフォンソ・デイビス(バイエルン)やFWジョナサン・デイビッド(ユベントス)を選出している。

　ジェシー・マーシュ監督率いるチームはグループBに入り、ボスニア・ヘルツェゴビナ、カタール、スイスと戦う。

以下、カナダ代表メンバー

▽GK

マクシム・クレポー(オーランド・シティ)

オーウェン・グッドマン(バーンズリー)

デイン・セント・クレア(インテル・マイアミ)

▽DF

モイーズ・ボンビト(ニース)

デレク・コーネリアス(マルセイユ)

アルフォンソ・デイビス(バイエルン)

リュック・デ・フーゲロールズ(フルハム)

アリスター・ジョンストン(セルティック)

アルフィー・ジョーンズ(ミドルスブラ)

リッチー・ラリア(トロントFC)

ニコ・シガー(ハイドゥク・スプリト)

ジョエル・ウォーターマン(シカゴ・ファイアー)

▽MF

アリ・アーメド(ノリッジ)

テイジョン・ブキャナン(ビジャレアル)

マシュー・ショワニエール(ロサンゼルスFC)

ステファン・エウスタキオ(ポルト)

マルセロ・フローレス(UANLティグレス)

イスマエル・コネ(サッスオーロ)

リアム・ミラー(ハル・シティ)

ジョナサン・オソリオ(トロントFC)

ネイサン・サリバ(アンデルレヒト)

ジェイコブ・シャッフェルバーグ(ロサンゼルスFC)

▽FW

ジョナサン・デイビッド(ユベントス)

プロミス・デイビッド(サンジロワーズ)

サイル・ラリン(マジョルカ)

タニ・オルワセイ(ビジャレアル)