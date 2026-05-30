◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル、良）

３歳のスピード自慢１６頭で争われ、鮫島克駿騎手騎乗で１番人気のタガノアラリア（牡３歳、栗東・西園翔太厩舎、父ミスターメロディ）は、ラスト３３秒１で直線追い上げるも７着に終わった。管理する西園調教師は開業４年目で初タイトルはお預けとなった。

同馬は昨年６月の函館でデビュー。２戦目で初勝利をマークすると、その後はキャリアを積みながら着実に力をつけ前走の橘Ｓでオープン・リステッド初勝利。それでも、重賞勝利には届かなかった。

勝ったのは５番人気のデアヴェローチェ（北村友一騎手）で勝ち時計は１分７秒６。２着には６番人気のヒシアイラ（荻野極騎手）、３着には３番人気のタマモイカロス（高杉吏麒騎手）が入った。

鮫島克駿騎手（タガノアラリア＝７着）「スタートは普通に出て、少し前半は忙しかったけど、２着馬と３着馬の間ぐらいのポジションで運べて、ノープレッシャーで直線に向くまではスムーズでしたが、伸び切れませんでした。もうちょっとためた方がいいのかな。スプリントが合いそうな走りをしていましたが、距離短縮の速い流れでためは利きづらかったかなと思います」

原優介騎手（ウチュウノセカイ＝８着）「このクラスでもトップレベルのスタートセンスがありますし、もうちょっとゆっくり入りたかったんですけど、馬なりでポジションを取れるぐらいでした。自己条件なら勝てると思います」

吉村誠之助騎手（シラヌイ＝９着）「重賞レベルでは、さすがにテンも速かったです。道中かかるほどではないけど、行きっぷりが良かった。また、自己条件からでいいと思います」

池添謙一騎手（ショウナンカリス＝１０着）「フルゲートの大外で、この枠はきつかったかなと思います。１２００メートルが向いてないということはありません。今回は色々かみ合わなかったです」

坂井瑠星騎手（フォーゲル＝１１着）「道中の雰囲気は悪くなかったんですけど、直線に向く頃にはもう反応がなかったです」

古川奈穂騎手（アンジュプロミス＝１２着）「競馬場に着いてからイレ込んでいたということで、返し馬も少し気負いがありました。コーナーの入りまで前の馬の隊列が決まらず、人気馬に出られてしまいました。手応えが良ければ締めながら回れたと思うんですけど、直線に向いて手応えがありませんでした。気持ちが入りやすいタイプなので、落ち着いて競馬に向かえたら良かったです」

幸英明騎手（クリエープキー＝１３着）「ゲートの中からバタバタしていて、うまく出せませんでした。ゲートを出ていれば、もうちょっといい競馬ができたと思います」

団野大成騎手（メランコリニスタ＝１４着）「連勝してきている馬で、スピードは足ります。ですが今回はハナを取れませんでしたし、返し馬も硬い感じがありました。仕切り直しですね」

斎藤新騎手（ルージュサウダージ＝１５着）「前走は１４００メートルで少し力んで、脚を使えませんでした。距離を考えて、前半リズム良く運ぶ形。今の京都は前も止まらないですし、時計がかかった方がいいですね。競馬の中の力みという点で成長してくれれば」

浜中俊騎手（コックピットサイト＝１６着）「手脚が重くて、のめるようなところがありました。ダートの方がいいのでは、と思います」