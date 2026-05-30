俳優の水野直（47）が30日、Xを更新。女優の桝田幸希（35）との結婚を発表した。

水野は「お疲れ様です 常日頃より、お世話になっております皆様へ、ご報告させていただきます で、お馴染みの水野直です」とあいさつし「この度、素敵な御縁をいただきまして、私、水野直は、俳優の桝田幸希さんと、入籍致しました 今日を迎えられて、本当に感謝の気持ちでいっぱいです！！ありがとうございます！！」と感謝を伝えた。

また「ご報告 平素より、沢山の方々にお世話になり 応援いただきまして誠にありがとうございます この度素敵なご縁に恵まれまして 私共、水野直と桝田幸希は結婚致しました事をご報告させていただきます お互いに助け合い、支え合い笑顔の絶えない家庭を築いていきます まだまだ未熟な私共でございますが何卒、ご指導ご鞭撻の程宜しくお願い申し上げます 水野直 桝田幸希」と2人の名前の記された文章を画像で投稿。桝田も自身のSNSを更新し、同様の文章をアップした。

水野の主な出演作は「虎に翼」「ちむどんどん」「ウルトラマントリガー」等。

また、桝田は「孤独のグルメSeason2」「仮面ライダーパンクジャック」等に出演した。