TOB・MBO(公開買付)銘柄一覧
開始日 終了日 コード 銘柄名 買付価格 備考
26/05/29 26/07/09 <4800> オリコン 1,332円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/08 <9691> 両毛システムズ 5,200円 上場廃止予定
26/05/12 26/07/07 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6,650円 上場廃止予定
26/05/26 26/07/06 <1948> 弘電社 11,501円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <2371> カカクコム 3,000円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <7183> あんしん保証 257円 上場廃止予定
26/05/21 26/07/01 <4171> グローバルインフォメーション 1,680円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/29 <1909> 日本ドライケミカル 3,730円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <7082> ジモティー 1,420円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <5484> 東北特殊鋼 4,491円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/26 <8141> 新光商事 1,580円 上場廃止予定
26/05/15 26/06/25 <5644> メタルアート 7,600円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/24 <2180> サニーサイドアップグループ 1,320円 上場廃止予定
26/05/27 26/06/23 <9890> マキヤ 1,031円 -
26/05/12 26/06/22 <7490> 日新商事 2,210円 上場廃止予定
26/05/21 26/06/17 <5016> ＪＸ金属 3,401円 -
26/05/21 26/06/17 <4063> 信越化学工業 5,235円 -
26/04/30 26/06/15 <5903> シンポ 1,700円 上場廃止予定
26/05/19 26/06/15 <7317> 松屋アールアンドディ 1,110円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/12 <8836> ＲＩＳＥ 17円 -
26/05/15 26/06/11 <7218> 田中精密工業 941円 -
26/05/14 26/06/10 <7296> エフ・シー・シー 3,083円 -
26/05/13 26/06/09 <9433> ＫＤＤＩ 2,325円 -
26/05/01 26/06/02 <8015> 豊田通商 5,620円 -
26/04/28 26/06/01 <1944> きんでん 6,677円 -
26/04/30 26/06/01 <6902> デンソー 1,696円 -
26/04/30 26/06/01 <7259> アイシン 1,986円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
株探ニュース
26/05/29 26/07/09 <4800> オリコン 1,332円 上場廃止予定
26/05/15 26/07/08 <9691> 両毛システムズ 5,200円 上場廃止予定
26/05/12 26/07/07 <8283> ＰＡＬＴＡＣ 6,650円 上場廃止予定
26/05/26 26/07/06 <1948> 弘電社 11,501円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <2371> カカクコム 3,000円 上場廃止予定
26/05/13 26/07/02 <7183> あんしん保証 257円 上場廃止予定
26/05/21 26/07/01 <4171> グローバルインフォメーション 1,680円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/29 <1909> 日本ドライケミカル 3,730円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <7082> ジモティー 1,420円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/29 <5484> 東北特殊鋼 4,491円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/26 <8141> 新光商事 1,580円 上場廃止予定
26/05/15 26/06/25 <5644> メタルアート 7,600円 上場廃止予定
26/05/14 26/06/24 <2180> サニーサイドアップグループ 1,320円 上場廃止予定
26/05/27 26/06/23 <9890> マキヤ 1,031円 -
26/05/12 26/06/22 <7490> 日新商事 2,210円 上場廃止予定
26/05/21 26/06/17 <5016> ＪＸ金属 3,401円 -
26/05/21 26/06/17 <4063> 信越化学工業 5,235円 -
26/04/30 26/06/15 <5903> シンポ 1,700円 上場廃止予定
26/05/19 26/06/15 <7317> 松屋アールアンドディ 1,110円 上場廃止予定
26/05/18 26/06/12 <8836> ＲＩＳＥ 17円 -
26/05/15 26/06/11 <7218> 田中精密工業 941円 -
26/05/14 26/06/10 <7296> エフ・シー・シー 3,083円 -
26/05/13 26/06/09 <9433> ＫＤＤＩ 2,325円 -
26/05/01 26/06/02 <8015> 豊田通商 5,620円 -
26/04/28 26/06/01 <1944> きんでん 6,677円 -
26/04/30 26/06/01 <6902> デンソー 1,696円 -
26/04/30 26/06/01 <7259> アイシン 1,986円 -
※掲載期間は公開買付開始日の直近3ヵ月。自己株の公開買付も含む。
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