BOYNEXTDOORが、彼らの基地となる「トモダチベース」で毎話登場するアーティストや俳優などの様々なゲストと遊び・語り・そして“トモダチ”になる冠番組「BOYNEXTDOOR トモダチベース」。

日本テレビにて毎週土曜日14:30〜15:00 放送中（全8回）。本日5月30日（土）の放送ではNovelbright・竹中雄大がBOYNEXTDOORデビュー3周年のお祝いに韓国の“トモダチベース”に駆け付け、キンパ作りで盛り上がった。

次回6月13日（土）放送予定の第7話は、高いパフォーマンス力と高いバラエティ力を持ち合わせたメインダンサー＆バックボーカルグループ 超特急のリョウガ・ユーキ・アロハがゲストとして出演！

※6月6日（土）は番組休止となります。

【第7話 ゲスト：超特急 リョウガ・ユーキ・アロハ】

今話題沸騰中のグループ・超特急から、リョウガ・ユーキ・アロハの3人が“トモダチベース”を訪れる。超特急のアロハが持ってきたご褒美スイーツをかけて、世の中にある様々なHigh＆Lowを答えるHigh＆Lowクイズに、BOYNEXTDOORメンバーと超特急メンバーの混合チームで挑戦！果たして、High＆Lowゲームへの挑戦を通じて”トモダチ”になれたのか…？

更に、同じボーイズグループとして、ライブであったハプニングエピソードを暴露！面白エピソードも満載のトークにも注目。

【番組概要】

2023年にHYBE MUSIC GROUPレーベルのKOZ ENTERTAINMENTからデビューした、BOYNEXTDOOR。翌年2024年には日本デビューも果たし、親しみやすいサウンドやハイクオリティなパフォーマンスで人気を集める実力派の6人ボーイグループ BOYNEXTDOOR日本初の冠番組。

次世代を担うボーイグループとして大きな期待が寄せられ、世界中に多くのファンを抱える彼らがこっそり抱える1つの悩み…それは「まだ日本の“トモダチ”が少ないこと…」。この番組は、BOYNEXTDOORの6人が集う架空の空間「トモダチベース」に、アーティストや俳優など様々なゲストが登場。BOYNEXTDOORとゲストが一緒に遊び、語り合い、そして番組が終わる頃には“トモダチ”になる！

BOYNEXTDOORのトモダチ作りに寄り添う、オリジナリティ溢れるトークバラエティ番組。ゲストとの会話の中で垣間見える、BOYNEXTDOORメンバーの自然体の素顔にもぜひご注目！

■毎週土曜日14:30〜15:00 日本テレビにて放送（全8回）

■BOYNEXTDOOR トモダチベース Hulu特別版

番組放送後 土曜15:00から Huluにて独占配信スタート

地上波放送にHuluだけの未公開映像を追加した特別版

■BOYNEXTDOOR トモダチベース 見逃し配信

番組放送後 土曜15:00から Hulu、TVer、日テレTADAにて配信スタート

■番組公式ホームページ： https://www.ntv.co.jp/bndtomodachi/

■番組公式X：＠BNDtomodachi