生誕50周年創業の聖地！ LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」

記事ポイント エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントかつて原宿に存在した「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活場面写真特大展示・フォトブース・歴代アルバムジャケット展示が入場無料で楽しめる エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員に限定メンフィス・ギター・ピックをプレゼントかつて原宿に存在した「LOVE ME TENDER」が渋谷シネクイントに期間限定復活場面写真特大展示・フォトブース・歴代アルバムジャケット展示が入場無料で楽しめる

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』の公開を記念し、エルヴィス＆ロカビリー専門店「LOVE ME TENDER」が限定キャンペーンを展開しています。

オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した方全員に、エルヴィスゆかりの地メンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックがもれなくプレゼントされます。

渋谷シネクイントでは6月18日（木）まで入場無料のスペシャル展示も開催中です。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」





キャンペーン開始：2026年5月15日（金）終了：メンフィス・ギター・ピックがなくなり次第プレゼント：メンフィス・ギター・ピック（色は選べません）対象：エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員対象店舗：オンラインストア「PGS」

映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』は5月15日にIMAX先行公開、5月22日に全国ロードショーとなった作品です。

その公開を記念し、「LOVE ME TENDER」を運営するJAMSHOPPINGが、エルヴィス・プレスリー関連商品の購入者全員にメンフィスをモチーフにした限定ギター・ピックをプレゼントするキャンペーンを展開しています。

2022年公開の映画『エルヴィス』を機に、若い世代を中心としたエルヴィス・プレスリー再評価の動きが世界的に加速します。

ヴィンテージロックTシャツや50’sカルチャーへの関心とともに公式グッズへの注目も高まっており、今回のキャンペーンはその流れに応じた特別企画として位置づけられています。

LOVE ME TENDERの歴史と現在





「LOVE ME TENDER」は、1985年1月8日にエルヴィス・プレスリー生誕50周年を記念して誕生した、日本を代表するエルヴィス＆ロカビリー専門店です。

1993年には原宿へ移転し、”ラブテン”の愛称で多くのファンや著名アーティストに親しまれてきています。

現在はオンラインショップとして世界中から厳選されたエルヴィス・プレスリー公式グッズを取り扱っています。

渋谷シネクイントでの期間限定復活展示

渋谷シネクイント（東京都渋谷区宇田川町20-11）の6Fロビーでは、映画公開記念スペシャル展示「エルヴィス・ワールドツアー in シネクイント」が2026年5月15日（金）から6月18日（木）まで開催されています。

会場には映画「EPiC」の場面写真特大展示、ヴィンテージ・ベガスをモチーフとしたワールドツアー会場イメージのフォトスポット、エルヴィス・プレスリー歴代リリースアルバム20選のジャケット写真展示が並び、映画公式グッズおよびエルヴィス関連グッズの特別販売も7Fにて行われています。

会場：シネクイント CINE QUINTO 6Fロビー（展示）／7F（ストア）期間：2026年5月15日（金）〜6月18日（木）営業時間：10:00〜21:00（映画館の営業時間に準じます）入場：無料（上映時間中はチケットなしで入場できます）

かつてエルヴィス・ファンの聖地として知られた原宿の「LOVE ME TENDER」が、映画公開を記念してシネクイント映画館内に特別復活しています。

歴代アルバム20選のジャケット展示とフォトスポットが一堂に揃い、エルヴィスの世界観が映画館ロビーで体験できます。

1985年のエルヴィス・プレスリー生誕50周年記念に誕生した「LOVE ME TENDER」が40年を経て映画公開という節目に復活し、入場無料の展示と限定ギター・ピックのプレゼントキャンペーンが同時展開されています。

オンラインキャンペーンはメンフィス・ギター・ピックがなくなり次第終了となります。

LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」の紹介でした。

よくある質問

Q. メンフィス・ギター・ピックはどのような商品の購入が対象になりますか？

A. オンラインストア「PGS」でエルヴィス・プレスリー関連商品を購入した方全員が対象です。

ピックの色は選べず、なくなり次第キャンペーンは終了します。

Q. 渋谷シネクイントの展示に入場するには映画のチケットが必要ですか？

A. 入場は無料で、上映時間中であれば映画チケットなしで6Fロビーの展示スペースに入場できます。

ストアは7Fに設けられており、営業時間は10:00〜21:00です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 生誕50周年創業の聖地！ LOVE ME TENDER「映画『EPiC／エピック エルヴィス・プレスリー・イン・コンサート』公開記念キャンペーン」 appeared first on Dtimes.