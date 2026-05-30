キリンと食べる朝食、流しそうめん付き夏プラン！ THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」

記事ポイント 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月から再開されていますサユリワールド休園日の木曜日（5〜10月限定）に、流しそうめん食べ放題付き宿泊プランが登場しました千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」をはじめとした地元食材を使った新BBQコースが今夏よりスタートしています 千葉県市原市のアニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月から再開されていますサユリワールド休園日の木曜日（5〜10月限定）に、流しそうめん食べ放題付き宿泊プランが登場しました千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」をはじめとした地元食材を使った新BBQコースが今夏よりスタートしています

千葉県市原市の竹林に佇むグランピング施設で、キリンと並んで朝食をとる特別な体験が今シーズンも楽しめます。

アニマルグランピング施設「THE BAMBOO FOREST」は、ふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールドに隣接した施設で、宿泊者限定の「キリンと朝食」オプションが2026年3月より再開されています。

今夏は流しそうめん食べ放題付きプランと、千葉県産食材を主役にした新BBQコースも加わり、夏のファミリー旅行先として注目を集めています。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」





施設名：THE BAMBOO FOREST（ザ・バンブーフォレスト）所在地：千葉県市原市山小川790アクセス：東京方面から車で約1時間 / 東京駅から高速バスで約1時間15分 / 「市原鶴舞バスターミナル」または小湊鉄道「高滝駅」発着で無料送迎あり（要予約）公式サイト：bamboo-forest.jpInstagram：the_bambooforest

THE BAMBOO FORESTは、東京から約1時間でアクセスできる千葉県市原市のグランピング施設です。

ふれあい動物園 アニマルワンダーリゾウト・サユリワールド（市原ぞうの国）に隣接しており、宿泊プランにはサユリワールドの入園チケット1回分が含まれています。

客室は全6棟で、竹林に佇むロフト付きのツリーハウス「キリン庵」やラグジュアリーなドームテントなど、それぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアが特徴で、冷暖房完備のホテルのような快適さを備えています。

施設内では看板猫のばんとぷーをデザインしたオリジナルクッキーパフェ（抹茶）やTHE BAMBOO FORESTオリジナルブレンドコーヒーも提供されており、グランピング滞在の合間に動物園からやってきたクジャクが敷地内を歩き回ることもあります。

動物と竹林に包まれた非日常の空間が、都市部では体験できない滞在を提供しています。

キリンと朝食オプション





「キリンと朝食」オプションは、THE BAMBOO FOREST宿泊者限定で提供される期間限定プランです。

ピクニックバスケットに収まったフルーツ入り仕切り弁当・サラダ・パンの盛り合わせ・グラノーラ・ジュースのフルセットを、隣接するサユリワールドの「キリンテラス」で味わいます。

2026年は3月19日（木）宿泊分から開始されており、終了日は未定です。





朝食の場所となるキリンテラスでは、キリンが間近まで顔を近づけてくる距離感が体験できます。

朝食後は宿泊者限定で開園前のサユリワールドを散策でき、一般来園者より先に動物たちと過ごす時間が用意されています。

料金は大人（中学生以上）3,000円、子ども（3歳〜小学生）1,500円、2歳以下は無料です。

集合：8:15 ザ・バンブーフォレストフロント前体験時間：8:25〜9:15（キリンテラスへ案内、キリンと朝食）終了後：開園前の動物園を散策料金：大人（中学生以上）3,000円 / 子ども（3歳〜小学生）1,500円 / 2歳以下無料天候や動物の体調等により中止の場合あり

流しそうめん食べ放題付きプラン





夏季限定の「流しそうめん食べ放題付きプラン（そうめん＋夕朝食付）」は、サユリワールドの休園日にあたる木曜日に実施されます。

対象期間は5月から10月のお日にち限定で、流しそうめんの参加費は宿泊プランに含まれており無料です。

雨天の場合は中止となり、その際の返金はありません。

夏の新BBQコース





2026年夏より提供が始まった新BBQコースは、千葉県産銘柄牛「かずさ和牛」を中心に、外房産の貝三種盛り（さざえ・はまぐり・ホンビノス）、いすみ産ベビーリーフを使ったチョップドサラダ、千葉の地元米「ふさこがね」のガーリックライスなど、千葉産食材が揃うボリュームたっぷりの内容です。

デザートにはブルーベリーファーム鈴木の「るりしずく」とバニラアイスが用意されています。

食事は屋外テラス席と屋内ダイニング席の両方で対応しており、暑い夜でも快適に夕食が楽しめます。

アルコールを含む各種ドリンクと軽食が無料になる「オールインクルーシブ・サービス」も利用でき、グランピング滞在をより充実させる設計になっています。

客室・施設の特徴





全6棟の客室はそれぞれ異なる動物をテーマにしたインテリアで統一されており、竹林に佇むロフト付きツリーハウス「キリン庵」はその代表的な一棟です。

ツリーハウスのほか、ラグジュアリーなドームテントなど、旅のシーンや同行者に応じて選べる構成となっています。





客室内は冷暖房が完備されており、グランピングでありながらホテルに近い快適さが確保されています。

施設内には看板猫のばんとぷーをモチーフにしたオリジナルクッキーパフェ（抹茶）やTHE BAMBOO FORESTオリジナルブレンドコーヒーも用意されており、食事以外の時間も施設ならではのコンテンツで過ごせます。





動物園から敷地内に遊びに来たクジャク





施設内には動物園から自由に歩き回るクジャクが姿を現すこともあり、グランピング滞在中に思いがけない動物との出会いが生まれます。

サユリワールドの入園チケットが宿泊に含まれているため、滞在中に動物園を複数回訪れることも可能です。

「キリンと朝食」オプションや流しそうめん食べ放題付きプランなど、子どもから大人まで記憶に残る体験が揃うTHE BAMBOO FORESTは、千葉県産「かずさ和牛」を主役にした新BBQコースとともに、2026年夏の家族旅行先として選択肢に入る施設です。

アクセスは東京方面から車で約1時間、高速バスでも約1時間15分です。

THE BAMBOO FOREST「ザ・バンブーフォレスト」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「キリンと朝食」オプションは事前予約が必要ですか？

A. THE BAMBOO FORESTへの宿泊予約が必要で、「キリンと朝食」は宿泊者限定のオプションプランとして設定されています。

天候やキリンの体調によって中止になる場合があります。

Q. 流しそうめん食べ放題付きプランが実施される曜日・期間はいつですか？

A. サユリワールドが休園となる木曜日に実施されます。

対象期間は5月から10月のお日にち限定で、雨天の場合は中止となります。

また、各時間枠の予約状況によっては希望に添えない場合があります。

Q. BBQコースのメニューは変更になることがありますか？

A. 夏の提供メニューとして「かずさ和牛サーロインステーキ」「外房磯の幸 貝三種盛り」「ふさこがね」のガーリックライスなどが案内されていますが、一部変更になる場合があると施設側から告知されています。

最新情報は公式サイトに掲載されています。

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