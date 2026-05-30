米国産ポテト主役、5日限定3品！ 職域食堂「雨晴食堂」

記事ポイント 米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」に登場タレ染みポテトと牛甘辛炒め・焼きカレー・タッカルビの個性豊かなラインアップ提供日は2026年6月〜7月の限定5日間のみ 米国産ポテトを使った期間限定・日替わりメニュー3品が「雨晴食堂」に登場タレ染みポテトと牛甘辛炒め・焼きカレー・タッカルビの個性豊かなラインアップ提供日は2026年6月〜7月の限定5日間のみ

JR大崎駅直結の複合施設「ゲートシティ大崎」内にある職域食堂「雨晴食堂」で、米国産ポテトを主役にした期間限定・日替わりメニューが登場します。

提供日は2026年6月および7月の計5日間限定で、ランチタイムのみの特別メニューです。

職域食堂「雨晴食堂」





店舗名：雨晴食堂（AMEHARE Shokudo）所在地：東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎ウエスト3Fアクセス：JR大崎駅南改札口から徒歩3分営業時間：ランチ 11:30〜14:00（LO 13:30）／ディナー 17:30〜22:00（LO 21:30）定休日：土・日・祝日席数：286席TEL：03-3779-2575

「雨晴食堂」は、シダックスコントラクトフードサービスとオイシックス・ラ・大地が共同プロデュースし、2025年3月にオープンした職域食堂です。

ゲートシティ大崎ウエスト3階に位置し、オフィスワーカーをはじめ一般利用も可能な286席の広さを備えています。

今回のメニューは、米国産ポテトの食感と味わいを活かした3品で、ごはん・汁・副菜付きのランチセットとして提供されます。

期間限定メニュー3品の詳細

米国産ポテトを使った日替わり3品は、それぞれ異なるジャンルの味付けで構成されています。

提供日は各メニューごとに異なり、いずれもランチタイムの限定提供です。

タレ染みポテトと牛甘辛炒め提供日：2026年6月4日（木）・7月31日（金）

じっくり炒めた牛肉から出る旨みダレを米国産ポテトにたっぷり染み込ませた一皿です。

濃厚な甘辛の旨みがポテト全体に行き渡り、食べごたえのあるランチメニューに仕上がっています。

とろ〜り卵のポテト焼きカレー提供日：2026年6月12日（金）

米国産ポテトをメインに据えた焼きカレーで、卵をトッピングした新感覚の一皿です。

卵を崩すとカレーがまろやかになり、食べ進めるなかで風味の変化が楽しめる構成になっています。

とろぽてタッカルビ提供日：2026年6月25日（木）・7月14日（火）

甘辛ソースの刺激とチーズのまろやかさを合わせ、米国産ポテトの甘みを引き立てるタッカルビです。

異なる食感と味わいが重なる組み合わせで、ランチタイムに個性的な一皿を求める人に向いたメニューです。

米国産ポテトは全米2,000以上のポテト生産者を代表する米国ポテト協会が普及活動を行う素材で、フライドポテトやポテトフレークへの活用でも知られています。

「雨晴食堂」での今回の企画は、牛肉の旨みダレ・焼きカレー・タッカルビと異なる調理法でその汎用性を示す内容になっています。

職域食堂「雨晴食堂」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「雨晴食堂」はオフィスワーカー以外も利用できますか？

A. 一般の利用者も来店できます。

ランチは11:30〜14:00（LO 13:30）、ディナーは17:30〜22:00（LO 21:30）の営業で、土・日・祝日は定休日です。

Q. 期間限定の日替わりメニューはどの日に行けば食べられますか？

A. 「タレ染みポテトと牛甘辛炒め」は6月4日・7月31日、「とろ〜り卵のポテト焼きカレー」は6月12日、「とろぽてタッカルビ」は6月25日・7月14日に提供されます。

いずれもランチタイム（11:30〜14:00）のみの提供です。

Q. 期間限定メニューにはどのようなセット内容が付きますか？

A. ごはん・汁・副菜が付いた日替わりランチセットとして提供されます。

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