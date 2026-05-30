1品5役、美容液成分配合の数量限定品！ ハーバー研究所「セラムクッションBB」

記事ポイント 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役、SPF22/PA+++スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP/NG/APなど美容液成分を配合し、ツヤ肌をキープ2026年7月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売 日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの1品5役、SPF22/PA+++スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP/NG/APなど美容液成分を配合し、ツヤ肌をキープ2026年7月21日(火)より通信販売および全国のショップハーバーで数量限定発売

忙しい朝でもベースメイクをすばやく整えたい大人の女性に向けた、多機能クッションファンデーションが登場します。

ハーバー研究所が、美容液成分を配合した『セラムクッションBB』を2026年7月21日(火)より数量限定で発売します。

付属パフを使うことで手を汚さず、みずみずしくツヤのある肌に仕上がります。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」





商品名：セラムクッションBB容量：12g価格：3,520円（税込）／レフィル 3,080円（税込）セット内容：レフィル・パフ・ケース（ミラー付き）カラー：ナチュラルベージュSPF：SPF22／PA+++発売日：2026年7月21日（火）販売先：通信販売（オンラインショップ）および全国のショップハーバー数量限定（なくなり次第終了）

『セラムクッションBB』は、日やけ止め・化粧下地・コンシーラー・ファンデーション・パウダーの5つの機能を1本にまとめたクッションファンデーションです。

シミ・小じわ・くすみ・毛穴を自然にカバーし、つるんとしたツヤ肌に仕上がります。

SPF22／PA+++の紫外線防止機能も備えており、ベースメイクをこれ一品で完結させることができます。

保湿成分スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミドNP・セラミドNG・セラミドAP（すべて保湿成分）といった美容液成分を配合しており、うるおいを守りながらキメの整ったなめらかな肌印象をキープします。

付属パフを本体クッションに押しつけて適量を取り、頬の広い面からトントンとたたき込むようになじませる使い方で、手を汚さずすばやくメイクが仕上がります。

美容液成分と仕上がりの特徴

光の乱反射により凹凸をぼかすソフトフォーカスパウダー（メタクリル酸メチルクロスポリマー／皮膜形成成分）を配合しており、毛穴や小じわが目立ちにくいなめらかな質感を実現しています。

みずみずしく軽やかな使用感でありながら、しっとりとしたツヤが長時間持続します。

カラーはナチュラルベージュの1色展開で、幅広い肌色になじむ自然な仕上がりです。

ミネラルカラー（無機顔料）へのこだわり

ハーバー研究所は全メイクアイテムに無機顔料（ミネラルカラー）を採用しており、『セラムクッションBB』も同じ方針のもとで処方されています。

ミネラルカラーは天然の土・石・岩などの鉱物を粉砕・精製して不純物を取り除いた色素で、水にも油にも溶けず肌表面に乗っているだけの状態のため、肌内部への浸透がなく刺激や色素沈着の心配がありません。

防腐剤パラベン・石油系界面活性剤・合成香料・鉱物油・タール系色素を使わない全品無添加処方で仕上げられています。

使い方





付属の専用パフをクッション本体に押しつけて適量を取り、肌をこすらず頬の広い面から順にトントンと軽くたたき込むようになじませます。

パフを使うことで指先に色がつかず、忙しい朝でも時短でベースメイクが完成します。

化粧下地から仕上げパウダーまでの工程をこれ一品でカバーできるため、メイクポーチへの収納もコンパクトにまとめられます。

スクワラン・ヒアルロン酸Na・セラミド3種を配合しながらSPF22／PA+++の紫外線防止機能も担い、さらにパウダーまで1品で完結させる設計は、肌への負担を減らしながら時短メイクを実現したい大人の女性に適したアイテムです。

2026年7月21日（火）発売の数量限定品のため、通信販売およびショップハーバーでの取り扱い状況は公式サイトに掲載されます。

ハーバー研究所「セラムクッションBB」の紹介でした。

よくある質問

Q. 『セラムクッションBB』はレフィルだけで購入できますか？

A. レフィル単体での購入が可能で、価格は3,080円（税込）です。

本体セット（レフィル・パフ・ケース／ミラー付き）は3,520円（税込）となっています。

Q. ミネラルカラー（無機顔料）と一般的な合成顔料（タール系色素）の違いは何ですか？

A. ミネラルカラーは天然鉱物を精製した色素で水にも油にも溶けず肌表面に留まるのに対し、タール系色素は石油由来の合成色素です。

ハーバー研究所の全メイクアイテムはタール系色素を使わない無添加処方で統一されています。

Q. 販売はいつまで続きますか？

A. 『セラムクッションBB』は数量限定品のため、在庫がなくなり次第販売が終了します。

取り扱い状況の最新情報はハーバー研究所の公式サイトに掲載されます。

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