焼豚2枚入り、冷温どちらでも食べられる！ 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」

記事ポイント 愛犬と飼い主が同じラーメンを一緒に食べられるコラボ商品が登場喜多方ラーメンの名店「坂内」の味を再現した焼豚2枚入り・冷温両対応希望小売価格648円（税込）、全国のペットショップ・スーパー等で販売 愛犬と飼い主が同じラーメンを一緒に食べられるコラボ商品が登場喜多方ラーメンの名店「坂内」の味を再現した焼豚2枚入り・冷温両対応希望小売価格648円（税込）、全国のペットショップ・スーパー等で販売

愛犬と飼い主が同じ食卓でラーメンを楽しめるコラボ商品が、2026年5月25日に販売を開始しました。

ホットドッグが展開するペット向け食品ブランド「コミフデリ」と、喜多方ラーメンの老舗チェーン「喜多方ラーメン 坂内」が初めてタッグを組んだ一品です。

おうちの食卓で愛犬と”一緒にいただきます”ができる新しいスタイルの提案となっています。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」





ブランド名：コミフデリ商品名：コミフデリ 喜多方ラーメン坂内内容量：102g希望小売価格：648円（税込）※販売価格は販売店により異なります賞味期限：製造より冷凍で180日（要冷凍）販売チャネル：全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、公式オンラインショップ等販売開始日：2026年5月25日

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、喜多方ラーメンを代表する「坂内」の看板メニューを愛犬向けに忠実に再現した冷凍商品です。

肉厚な焼豚が2枚トッピングされ、風味豊かなメンマが添えられています。

冷たいままでも温めても食べられる仕様で、夏場は冷製ラーメンとして、寒い季節はスープの風味が立つ温かい一杯として、通年にわたって提供できます。

「コミフデリ」は、人が食べるお惣菜と同じ品質管理基準のもと、食品工場で製造される冷凍シリーズです。

砂糖・塩・乳・動物性油脂をできるだけ抑えた処方で作られており、原材料の詳細表示まで明らかにしている点が一般的なドッグフードとの大きな違いです。

スイーツとデリを合わせて約50品目のラインナップを誇り、長年にわたり犬の食を研究してきた「犬のおやつ・ごはん研究家」の今戸 秀子氏（ホットドッグ取締役）が開発責任者を務めています。

喜多方ラーメン坂内の歴史と味





「喜多方ラーメン 坂内」は、喜多方ラーメン御三家のひとつとして知られる「坂内食堂」の味を受け継いだチェーンです。

「東北の蔵の里」と呼ばれる福島県喜多方市発祥の、手もみ製法によるコシのある熟成多加水麺が特徴で、昭和59年に前身店舗「くら」が東京・内幸町のガード下にオープン。

昭和63年12月には長野県東御市に「喜多方ラーメン坂内」1号店が誕生し、全国展開に至っています。

販売店舗でのPOP展開





全国のペットショップやホームセンター、スーパーマーケットの店頭には専用POPが掲示される予定です。

コミフデリの公式オンラインショップでも取り扱いがあり、全国から購入できます。

「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は、愛犬と飼い主が同じブランドのラーメンを食卓で共有できるという、これまでになかった体験を102gの冷凍パックで実現しています。

648円（税込）という価格帯で、特別な日のご褒美はもちろん、日常のごはんタイムにも取り入れやすい一品です。

冷凍保存で製造から180日間保存が可能なため、ストックしておける手軽さも魅力です。

コミフデリ「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「コミフデリ 喜多方ラーメン坂内」は犬専用ですか、飼い主も食べられますか？

A. 犬と飼い主が一緒に楽しめることをコンセプトとした商品です。

人が食べるお惣菜と同じ品質管理基準・食品工場で製造されており、砂糖・塩・乳・動物性油脂を抑えた処方で作られています。

Q. 冷たいまま提供することと温めて提供することの違いは何ですか？

A. 冷たい状態ではさっぱりとした冷製ラーメンとして、温めた場合はスープの風味が立った一杯として楽しめます。

季節や好みに応じて両方の食べ方に対応しています。

Q. どこで購入できますか？

A. 全国のペットショップ、ホームセンター、スーパーマーケット、コミフデリ公式オンラインショップで取り扱われる予定です。

販売価格は販売店によって異なります。

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