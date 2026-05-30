2年開発、3産地ブレンドの中深煎り！ CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」

記事ポイント CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に展開するTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドドリップバッグ単品216円〜、チョコレートラスクとのセット「カフェドラペ」3,780円など3ラインナップで展開 CAFE OHZANがブランド初のオリジナルブレンドスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日よりECサイトで発売大阪・兵庫に展開するTAKAMURA COFFEE ROASTERSと2年かけて共同開発。ケニア・エチオピア・ブラジル産の3種の豆をブレンドドリップバッグ単品216円〜、チョコレートラスクとのセット「カフェドラペ」3,780円など3ラインナップで展開

クロワッサンラスクやチョコレートラスクで知られる洋菓子ブランドが、初めてのオリジナルブレンドコーヒーを発売します。

珠屋櫻山が運営するCAFE OHZAN（カフェ オウザン）が、ブランド創立以来初となるスペシャルティコーヒー「ロイヤルブレンド」を2026年5月15日（金）より公式オンラインストアで販売しています。

チョコレートラスクに合わせながら、コーヒー単体でも完成した味わいを目指して2年間開発を続けた一品です。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」





ブランド名：CAFE OHZAN（カフェ オウザン）商品名：ロイヤルブレンド（ドリップバッグ／粉200g）、カフェドラペ発売日：2026年5月15日（金）販売場所：CAFE OHZAN公式オンラインストア、直営店（銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店）問い合わせ：0120-129-683

「ロイヤルブレンド」は、CAFE OHZANとして初めてリリースするオリジナルブレンドのスペシャルティコーヒーです。

大阪府と兵庫県に店舗を構えるTAKAMURA COFFEE ROASTERSとの共同開発で生まれます。

開発のテーマは「チョコレートラスクと同じだけの存在感を持つブレンドコーヒーを作る」こと。

看板商品のチョコレートラスクに寄り添いながら、コーヒー単体でも十分に美味しいと感じられる味わいを追求し、完成まで2年を費やしています。

使用する豆はケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種類。

フルーツ感が強く華やかな酸味が特徴のケニアを土台に、エチオピア由来のアロマを重ね、ナッツのような香りを持つブラジルが全体のバランスをまとめています。

焙煎は中深煎りを採用し、苦みだけでなく豆本来のフルーティーな香りや酸味も感じられる仕上がりです。

CAFE OHZANの商品に多用されるドライフルーツやナッツとの相性を重視した配合で、スイーツや食事との組み合わせに対応した飲みやすさも両立しています。

3ラインナップの詳細

「ロイヤルブレンド」はシーンに合わせて選べる3つのラインナップで展開されます。

手軽に一杯を楽しめるドリップバッグ、毎日の家飲みや好みの器具で使える粉タイプ、そしてチョコレートラスクとのセット商品の3種類です。

ロイヤルブレンド ドリップバッグ





商品名：ロイヤルブレンド ドリップバッグ価格：単品 216円（税込）／5個入（ギフトボックス付き）1,188円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

カップの上にセットしてお湯を注ぐだけで「ロイヤルブレンド」が楽しめるドリップバッグタイプです。

単品216円（税込）から購入でき、5個入りはギフトボックス付きで1,188円（税込）となっています。

手土産やちょっとしたプレゼントにも使いやすいサイズ感です。

ロイヤルブレンド 粉200g





商品名：ロイヤルブレンド 粉200g価格：2,376円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

ペーパードリップやフレンチプレスなど好みの抽出方法で使える粉タイプは200g入りで2,376円（税込）です。

毎朝のコーヒータイムに取り入れやすい容量で、ケニア・エチオピア・ブラジルの3種ブレンドによるフルーティーな香りと華やかな酸味を日常的に楽しめます。

カフェドラペ





商品名：カフェドラペ（スティックラスク10本・ドリップバッグ5個入）価格：3,780円（税込）発売日：2026年5月15日（金）

「カフェドラペ」はCAFE OHZANのスティックラスク10本とロイヤルブレンドのドリップバッグ5個を合わせたセット商品で、価格は3,780円（税込）です。

コーヒーの開発コンセプトでもある「チョコレートラスクと合わせて飲む」組み合わせを、そのまま形にした一箱となっています。

誕生日や手土産など特別なギフトシーンに向いています。

TAKAMURA COFFEE ROASTERSについて





共同開発を担ったTAKAMURA COFFEE ROASTERSは、ワインとコーヒーの専門店として大阪府と兵庫県に店舗を展開するロースタリーです。

豆の個性を最大限に引き出す焙煎技術を持ち、コーヒーブランドの催事では上位に入る人気店として知られています。

開発に携わったバリスタの上田さんはコーヒー歴12年以上で、2018年エアロプレス日本チャンピオン・世界大会セミファイナリストの実績を持ちます。

淡路島店スタッフが焙煎の全国大会決勝に出場するなど、チーム全体で技術向上に取り組んでいます。

スペシャルティコーヒーとは、消費者が「美味しい」と感じられるフレーバー・酸味・甘みなどの風味特性が明確で優れた高品質なコーヒーを指します。

「ロイヤルブレンド」は重すぎない華やかな酸味と、豆本来のフルーティーな香りが引き立つ中深煎りで仕上げられたスペシャルティコーヒーです。

2年間の開発期間をかけて完成した「ロイヤルブレンド」は、チョコレートラスクと組み合わせることを前提に設計されながら、コーヒー単独でも満足できる完成度を持つ一杯です。

ドリップバッグ単品216円（税込）から試せるため、CAFE OHZANを初めて知る人にも手を伸ばしやすいラインナップとなっています。

直営店では先行発売がすでに始まっており、公式オンラインストアでも全ラインナップが購入できます。

CAFE OHZAN（カフェ オウザン）「ロイヤルブレンド」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ロイヤルブレンド」はどのような豆を使用していますか？

A. ケニア産・エチオピア産・ブラジル産の3種の豆をブレンドしています。

フルーツ感が強く華やかな酸味のケニアを土台に、エチオピアのアロマを加え、ナッツのような香りを持つブラジルで全体のバランスをまとめた中深煎りのスペシャルティコーヒーです。

Q. 直営店での購入は可能ですか？

A. 銀座三越店・日本橋三越店・東武池袋店・二子玉川東急フードショー店の4店舗で先行発売がすでに実施されています。

公式オンラインストアでも全ラインナップが購入できます。

Q. ギフト向けの商品はありますか？

A. ドリップバッグ5個入りにはギフトボックスが付属し、価格は1,188円（税込）です。

スティックラスク10本とドリップバッグ5個をセットにした「カフェドラペ」（3,780円・税込）も、贈り物として展開されています。

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