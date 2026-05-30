【シンガポール＝池田慶太】米国のヘグセス国防長官は３０日、シンガポールで開催中のアジア安全保障会議で演説し、すべての同盟国・パートナー国に対して国防費を国内総生産（ＧＤＰ）比３・５％に引き上げるよう要求した。

米国の安全保障への「ただ乗りは終わりだ」と宣言し、相応の負担を負わない国との関係を見直すことを示唆した。

ヘグセス氏は演説で、太平洋地域での中国の軍事力増強に言及し、「中国を含むいかなる国も、覇権を押し付け、我が国と同盟国の安全保障を脅かすことはできない」と述べた。その上で、米軍は、不必要な対立を避けつつ強固な軍事態勢を構築すると明言した。

一方で、「この地域の安全保障は、米国の軍事力に過度に依存してきた」と苦言を呈した。米国単独では「この負担を担えないし、担うべきではない」とし、「米国の納税者の寛大さにただ乗りし続けられると考える人たち」に向けて「そのような時代は終わった」と負担増を求めた。

ヘグセス氏は国防費の引き上げを同盟国・パートナー国に要求するにあたり、「最も能力が高く、現実を直視し、準備の整った模範的な国との協力を優先する」と語った。負担を担わない国との安全保障協力の見直しに言及したものだ。

ヘグセス氏は、日本や韓国、オーストラリアの防衛力強化の動きを称賛し、日本については「大きな期待を寄せている。日米同盟を強化するためには、双方がそれぞれの役割を果たすことが可能であり、またそうしなければならない」と述べた。

今月北京で開かれた米中首脳会談に関しては「米国と中国が公平性と互恵性に基づき、戦略的安定に向けた建設的関係を築くべきであることで合意した」と評価した。「米中関係はここ数年で最も良好だ」と話し、偶発的衝突を避けるため軍同士の対話を重視する考えを示した。今後の対中関係については「大きな棒を持ち、穏やかに語る」と説明。対話を続けつつ、対抗するための軍事力を維持すると強調した。